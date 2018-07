Em sua 800.ª corrida na F-1, Ferrari amarga resultado fraco

Veja também:

Felipe Massa, que por conta das suas três vitórias no circuito turco chegou a brincar sobre pedir a cidadania honorária, teve poucos motivos para rir ao largar em oitavo e terminar em sétimo. Já o espanhol Fernando Alonso ficou uma posição atrás.

"Foi uma corrida muito entediante para mim do começo ao fim, mas também muito difícil", disse Massa, que bateu roda com roda com o Renault do polonês Robert Kubica e ficou preso atrás do polonês e os dois Mercedes.

Um deles era o do heptacampeão campeão mundial Michael Schumacher, o piloto com melhor resultado na história da Ferrari, que terminou em quarto.

"Tivemos limitações em um final de semana muito difícil", disse Alonso, que viu a sua classificação na temporada cair de terceiro para quarto.

"Nosso objetivo no campeonato é lutar com a McLaren e Red Bull pelo pódio, não enfrentar a Renault pelo oitavo lugar. Temos que melhorar o nosso desempenho", acrescentou.

A Ferrari é a única equipe que competiu na modalidade desde o seu início em 1950. Fundada por Enzo Ferrari, a equipe conquistou o recorde de 15 títulos de pilotos, 16 de construtores e 211 corridas.

O time italiano tem também 632 pódios, 203 pole positions e 221 voltas mais rápidas.