Em treino atrapalhado pela chuva, Miller lidera e Márquez fica em 2º na MotoGP

Em uma sexta-feira marcada pela forte chuva, o australiano Jack Miller surpreendeu ao marcar o melhor tempo dos treinos livres da etapa da França da MotoGP, a quinta da temporada, que é disputada no Circuito Bugatti, em Le Mans.

Miller, apenas o 12º na classificação geral do campeonato, com 21 pontos, anotou o tempo de 1min37s467 no primeiro treino. Como a chuva piorou durante a segunda atividade, ele se manteve na frente com o tempo da manhã.

O piloto da Marc Vds Honda foi 1s288 mais rápido do que o segundo colocado, o espanhol Marc Márquez, da Repsol Honda, que fechou com o tempo de 1min38s755. Campeão em 2013, 2014 e 2016, Márquez é o terceiro da temporada.

A chuva, aliás, proporcionou outras surpresas no treino livre desta sexta. A terceira posição ficou com o francês Johann Zarco, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, pelo francês Loris Baz, pelo checo Karel Abraham e pelo britânico Bradley Smith.

Líder da temporada e eneacampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi ficou 3s427 atrás de Miller e foi apenas o oitavo. Os espanhóis Alvaro Bautista e Maverick Viñales, segundo na classificação geral, completaram as dez primeiras posições.

No segundo treino livre, por sua vez, quando os pilotos costumam registrar melhores tempos, a chuva se intensificou e atrapalhou as voltas. E, com a pista encharcada, o italiano Andrea Dovizioso foi o melhor com o tempo de 1min41s673, seguido por Márquez e pelo italiano Danilo Petrucci. Já Rossi fechou apenas em décimo.

O treino de classificação da etapa francesa da MotoGP será disputado neste sábado, a partir das 9h10 (horário de Brasília). Já a corrida, no domingo, tem largada prevista para as 9 horas.