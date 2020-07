Em treino com batida de Ricciardo, Verstappen crava melhor tempo do dia

O holandês Max Verstappen foi o mais rápido desta sexta-feira nos treinos livres do GP da Estíria de Fórmula 1, realizado no mesmo Circuito de Spielberg, que recebeu o GP da Áustria, no fim de semana passado. No segundo treino livre, o piloto da Red Bull superou os carros da Mercedes e da Racing Point, que se destacaram no primeiro. Lewis Hamilton foi apenas o sexto mais veloz do dia.

Verstappen terminou a sessão com o tempo de 1min03s660, à frente do 1min03s703, registrado pelo finlandês Valtteri Bottas, segundo mais veloz desta sexta e vencedor do GP de domingo, no mesmo traçado. O piloto da Mercedes foi seguido de perto pelos pilotos da Racing Point.

O mexicano Sergio Pérez, que liderara a sessão de abertura, com 1min04s867, desta vez marcou 1min03s877. O canadense Lance Stroll, seu companheiro de equipe, veio logo atrás, com 1min04s241. Discreto nas duas sessões do dia, Hamilton anotou o sexto tempo desta sexta, com 1min04s348.

Estas posições, que geralmente não refletem exatamente a performance dos pilotos no domingo, podem se tornar decisivas neste fim de semana. E isso porque a previsão para o treino classificatório, no sábado, é de forte chuva. Se isso se confirmar, não haverá sessão. E o grid de largada será definido com base no segundo treino livre, realizado nesta sexta.

O Top 10 desta segunda sessão contou ainda com o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, no sétimo lugar, com o tempo de 1min04s437. O britânico Lando Norris, que surpreendeu ao obter seu primeiro pódio no domingo, ficou com a oitava marca, pela McLaren, com 1min04s541.

Já o monegasco Charles Leclerc levou sua Ferrari ao nono posto, com 1min04s706. Seu companheiro, o alemão Sebastian Vettel, foi apenas o 16º colocado, com 1min05s613. E o francês Esteban Ocon, da Renault, fechou o Top 10, com 1min04s746.

Se o primeiro treino livre, no início do dia, foi tranquilo, a segunda sessão foi marcada por uma forte batida do australiano Daniel Ricciardo. O piloto da Renault perdeu o controle do carro na penúltima curva do traçado. Saiu de traseira e acabou batendo com força na proteção de pneus.

Ricciardo, que pilotará pela McLaren em 2021, chegou a sair do carro mancando. Mas, momentos depois, já andava normalmente pelo paddock, sem demonstrar dores ou desconforto. Como completou apenas duas voltas no circuito, ele acabou não registrando tempo, ficando no fim da tabela desta sessão.

Punição

Destaque do GP da Áustria, Lando Norris começou mal o GP deste fim de semana. Nesta sexta, ele foi punido com a perda de três posições no grid no domingo. Ele sofreu a sanção por fazer ultrapassagem sob bandeira amarela durante o primeiro treino livre, após o canadense Nicholas Latifi parar sua Williams em razão de um problema no câmbio.

No sábado, se a chuva forte não for confirmada, a terceira sessão livre será às 7 horas, pelo horário de Brasília. E o treino classificatório está agendado para as 10h. No domingo, a largada será às 10h10.