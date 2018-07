Prejudicado pela chuva, Carlos Sainz Jr. é o mais rápido no Japão

A chuva resolveu dar as caras no circuito de Suzuka, na manhã desta sexta-feira no Japão (final da noite de quinta no Brasil), durante a primeira sessão de treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1, a 14.ª etapa da temporada de 2015. Com muita água na pista durante a 1 hora e meia de atividade, apenas 12 dos 20 pilotos completaram voltas. E a melhor delas foi do espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, que fez o tempo de 1min49s434.

Para se ter uma ideia de como a chuva atrapalhou a preparação das equipes, o primeiro piloto a marcar tempo foi o holandês Max Verstappen, também da Toro Rosso, quando já havia passado 55 minutos de treino. Antes, quem entrava na pista só dava a conhecida volta de instalação, em que os pilotos checam se todos os sistemas do carro estão funcionando sem problemas.

No mesmo segundo de Carlos Sainz Jr., o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, foi o segundo colocado no primeiro treino livre com 1min49s938. A terceira posição ficou com o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. O atual vice-líder do Mundial de Pilotos fez o tempo de 1min50s077. O seu companheiro de equipe e líder da temporada, o inglês Lewis Hamilton, só completou a sua primeira volta cronometrada quando faltavam menos de 10 minutos para o fim da sessão. Ainda assim, fez a quinta melhor marca com 1min50s722.

Vencedor do último GP - em Cingapura, no domingo passado - o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, teve problemas de estabilidade com seu carro, mas conseguiu ficar entre as Mercedes. Fez o quarto melhor tempo com 1min50s519. O finlandês Kimi Raikkonen, seu colega de equipe, foi o sétimo colocado (1min51s212).

Os brasileiros também rodaram pouco por Suzuka neste primeiro treino livre. Felipe Massa, da Williams, ficou com a oitava posição (1min52s288) e Felipe Nasr foi o 11.º (1min54s013). Entre os que não marcaram tempo estão o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, e o mexicano Sergio Perez, da Force India.