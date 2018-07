Em vantagem, Sebastian Vettel promete ser agressivo no GP do Brasil

SÃO PAULO - O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, prometeu neste sábado que será agressivo no GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto larga em quarto lugar na prova deste domingo, posição que lhe garante o terceiro título mundial consecutivo, independentemente da posição do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, o outro concorrente ao campeonato.

Vettel elogiou a superioridade da McLaren, que o dominou os treinos e colocou os dois pilotos - Lewis Hamilton e Jenson Button - lado a lado na primeira fila. Em terceiro lugar vai largar o australiano Mark Webber, também da Red Bull. "O quarto lugar não é a melhor posição que poderíamos garantir, mas estou feliz. O melhor é que amanhã (domingo) estou pronto para atacar, estou com ''fome'' de vitória", disse o alemão.

O líder do campeonato preferiu não comentar a possibilidade de chuva em Interlagos durante a prova e evitou falar de Fernando Alonso, que largará em sétimo depois de ter herdado uma posição no grid por causa de punição aplicada a Pastor Maldonado, penalizado por não ter obedecido ordem para pesar o seu carro durante o treino de classificação. "Temos menos pilotos em nossa frente do que atrás de nós. Estaria preocupado se largasse do 24.º lugar", comentou o alemão.