Em vídeo, Lewis Hamilton faz campanha para conter queimadas na Amazônia

O hexacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, publicou nesta quinta-feira um vídeo para pedir a mobilização das pessoas para a preservação da Amazônia. O piloto da Mercedes fez uma postagem nas redes sociais para convocar os seguidores a participarem de uma campanha de doação virtual para a ONG ambiental internacional WWF com o objetivo de ajudar a conter os incêndios florestais.

"Se nós perdermos a Amazônia, nós vamos perder a luta contra a crise climática. É simples. E o tempo está correndo", escreveu Hamilton. No depoimento gravado para o vídeo, o piloto aparece acendendo um fósforo enquanto imagens da floresta são exibidas. No material, o piloto cita a devastação da Amazônia e o impacto disso para índios e animais que moram no local.

"No último verão, a Floresta Amazônica queimou. O fogo foi aceso de forma deliberada, conduzido pelo desmatamento. Isso causou uma devastação generalizada e um inimaginável sofrimento para as comunidades indígenas e a vida selvagem que vive por lá", disse Hamilton. O piloto é bastante atuante em causas ambientais e também em movimentos antirracistas. Inclusive, no último domingo, após vencer o GP da Toscana ele subiu ao pódio com uma camisa em referência a Breonna Taylor, americana negra morta em março por policiais.

If we lose the Amazon, we lose the fight against the climate crisis. It’s that simple. And time is running out. Join me and @wwf_uk to help put the fires out. #ActForTheAmazon Donate: https://t.co/wMShPaqQHV pic.twitter.com/Y4Avw0y8Fr — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 17, 2020

No ano passado o piloto chegou a publicar no Instagram uma foto de um incêndio na Amazônia para pedir providências. Semanas atrás, o hexacampeão lançou uma equipe para disputar o Mundial de rali com carro elétrico. A categoria visa promover a conscientização ambiental ao ter trajetos em locais que sofreram impactos ambientais recentemente, inclusive a Floresta Amazônica.