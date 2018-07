Emerson Fittipaldi ajudará a investigar acidente de Bianchi

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta segunda-feira a criação de uma comissão para investigar as circunstâncias e os detalhes do grave acidente sofrido pelo francês Jules Bianchi durante o GP do Japão, no circuito de Suzuka. E entre os dez membros do grupo de trabalho está o brasileiro Emerson Fittipaldi.

Emerson eventualmente trabalha como comissário de pista em provas da Fórmula 1 e também preside a Comissão de Pilotos da FIA. Além dele, outros nomes que se destacam na composição da comissão são os de Ross Brawn, ex-chefe da equipe Mercedes, Stefano Domenicali, que chefiou a Ferrari, e Alexander Wurz, presidente da Associação de Pilotos da Fórmula 1 (GPDA, na sigla em inglês).

O grupo será comandado por Peter Wright, presidente da Comissão de Segurança da FIA, E tem Gerd Ennser, Eduardo de Freitas, Roger Peart, Antonio Rigozzi e Gerard Saillant como seus outros componentes. A FIA explicou que a comissão "vai proceder uma revisão completa do acidente para obter uma melhor compreensão do que aconteceu, e vai propor novas medidas para reforçar a segurança no circuito".