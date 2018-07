Emerson Fittipaldi aposta em permanência de Felipe Massa na F-1

SÃO PAULO - Bicampeão mundial de Fórmula 1, o ex-piloto Emerson Fittipaldi concedeu entrevista à Rádio Estadão nesta quarta-feira em que definiu como "um momento crítico" a saída de Felipe Massa da Ferrari, anunciada pelo próprio piloto na terça-feira. Massa ainda não fechou com nenhuma equipe para a próxima temporada, mas Fittipaldi vê como boas as chances de o brasileiro seguir na principal categoria do automobilismo mundial em 2014.

Para Fittipaldi, o piloto brasileiro "fez um excelente trabalho durante todos esses anos em que ficou na Ferrari", mas isso não é garantia de vaga em outra escuderia na próxima temporada. "A Fórmula 1 moderna tem muito poucos espaços disponíveis", avalia.

Apesar disso, o bicampeão considera que Massa é um piloto capaz de despertar o interesse de outras equipes. "Ele é um piloto muito rápido, gosto muito dele, ele tem um estilo agressivo. E com toda a bagagem que conseguiu na Ferrari, acaba sendo uma oportunidade para outras equipes". Fittipaldi aponta a Lotus, por onde compete Kimi Raikkonen, que irá substituir Massa na Ferrari, como um possível destino para o brasileiro.