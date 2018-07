Emerson Fittipaldi minimiza problema e festeja volta às pistas

Emerson Fittipaldi não teve um retorno memorável às pistas. Pouco depois de assumir o volante da Ferrari GT 458, um problema no câmbio o obrigou a recolher para os boxes. Sua equipe ainda conseguiu fazer o reparo, mas ele escorregou na Junção depois. Seu trio, formado também pelo italiano Alessandro Per Guidi e pelo norte-americano Jeff Segal, terminou em último lugar na categoria GTE Am, uma das que participam das provas do Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), neste domingo.

Os mecânicos da AF Corse trabalharam bem e Fittipaldi ainda conseguiu voltar e pilotar por mais 50 voltas. Mesmo chateado com os problemas, Emerson se disse satisfeito com a oportunidade de pilotar de novo. O piloto de 67 anos não disputava uma corrida de nível internacional desde 2008. "Foi muito bom sentir a adrenalina de pilotar de novo. Quem sabe, no ano que vem, eu não possa disputar outras etapas do Mundial de Endurance?", disse o bicampeão mundial de Fórmula 1.

A vitória na categoria LMP1 nas 6 Horas de São Paulo coube à Porsche, que conseguiu seu único triunfo no ano justamente na última etapa do campeonato. O Porsche 919 foi conduzido pelo francês Romain Dumas, pelo suíço Neel Jani e pelo alemão Marc Lieb. O segundo lugar ficou com a Toyota. O TS 040 foi guiado pelo inglês Anthony Davidson e pelo suíço Sébastien Buemi. O brasileiro Lucas Di Grassi subiu ao pódio. Ele dividiu o volante do Audi R18 E-Tron Quattro com o francês Loïc Duval e o dinamarquês Tom Kristensen.

SUSTO - As 6 Horas de São Paulo duraram "apenas" pouco mais de cinco horas e meia. A 25 minutos do tempo previsto para a bandeirada final, uma fortíssima colisão do Porsche 919 conduzido por Mark Webber com a Ferrari de Matteo Cressoni na Curva do Café encerrou prematuramente a corrida. O Porsche pegou fogo. A torcida ficou apreensiva quanto ao estado do australiano, mas o ex-piloto da Red Bull na Fórmula 1 tranquilizou os torcedores acenando para eles ao ser removido para o hospital numa maca. Pelas redes sociais, a Porsche informou que Webber está bem.