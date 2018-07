Emerson Fittipaldi volta a correr neste domingo após seis anos

Anunciada como "uma prova para toda família", a Le Mans 6h de São Paulo, última corrida da temporada do Mundial de Endurance 2014, terá diversas atrações previstas. Mas o grande chamariz não serão os shows ou as feiras que estão acontecendo no autódromo de Interlagos neste final de semana. O que deve atrair o público para o evento é a oportunidade de ver um bicampeão da Fórmula 1 de volta às pistas. Emerson Fittipaldi, de 67 anos, estará atrás do volante da Ferrari GT 458 verde e amarela, que cortará o asfalto neste domingo. Convidado pela escuderia italiana para correr na capital paulista, Emerson confirma que não vai entrar apenas para se divertir e promete brigar para ficar nas primeiras colocações.

"Eu estou entrando para valer para tentar ganhar a categoria’", diz o bicampeão do mundo em entrevista exclusiva ao Estado. Ao lado do italiano Alessandro Pier Guidi e do americano Jeff Segal, Emerson vai correr na categoria GTE Am, uma das várias que disputa as provas de Endurance da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Ao todo, o brasileiro irá permanecer na pista por duas horas, quando tentará manter um tempo semelhante aos seus colegas de equipe. Dentre os vários desafios que o veterano terá que encarar, dois se destacam: o primeiro é o fato de Emerson nunca ter dirigido o modelo GT 458.

"Pelo regulamento da FIA eu não posso guiar a Ferrari na semana da corrida", explica Fittipaldi. O contato do piloto com o carro se restringe apenas aos treinos livres de sexta-feira e ao classificatório de sábado. "Esse carro, no Bahrein, estava liderando, liderou um tempão a corrida. Estava andando muito bem. É um carro muito competitivo. A equipe esta preparada", comemora o bicampeão.

Só que, em uma corrida, não é apenas o carro que precisa estar afiado. E é ai que entra o segundo desafio de Emerson Fittipaldi. Tendo competido pela última vez em 2008, o piloto terá que se adaptar ao ritmo de competição que seus colegas e concorrentes adquiriram ao longo da temporada.

"Meu desafio é quanto eu vou conseguir colocar meu tempo próximo dos meus companheiros de equipe, que são muito rápidos e que andaram com o carro o ano inteiro", reconhece.

Para tentar correr atrás do tão almejado ritmo de competição, Emerson contou com ajuda de amigos, que o emprestaram carros para ele correr em Interlagos nas semanas que antecederam as 6h de São Paulo. O brasileiro dirigiu modelos como Aston Martin e Porsche e aproveitou o amigo Rubens Barrichello para dar umas voltas em um kart. "Como eu sempre digo: tirar a ferrugem, o mofo e a naftalina", brinca o piloto.

Fisicamente, pelo menos Fittipaldi esbanja uma saúde invejável até mesmo para um jovem. Antes de entrar na pista, Emerson passou por uma bateria de exames e não apresentou problemas. "Fiz um exame inteiro, como se fosse de piloto da força aérea. De estresse, na esteira, de vista, tudo. Porque é importante na idade que eu estou estar bem não apenas fisicamente. Estou muito entusiasmado", confessa.

EM DISPUTA

A Le Mans 6h de São Paulo acontece neste domingo, à partir das 13h, no Autódromo de Interlagos. Ainda há quatro títulos para serem decididos no Brasil: O Mundial de Construtores de Endurance, Construtores na categoria GT e os troféus de times e pilotos LMP2. Além de Emerson Fittipaldi, Lucas Di Grassi e Fernando Rees serão os outros brasileiros na pista do autódromo paulista.

Fora da competição existirão diversas outras atrações para o público, incluindo uma apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça. Emerson, como um dos promotores do evento, explicou que a intenção é buscar uma juventude que ainda não se interessa por corridas.

"Desde que o Ayrton se foi existe um hiato de geração com o automobilismo, perderam o entusiasmo. Eu espero que este tipo de evento, traga para os autódromos novas gerações. Quem for para o autódromo este final de semana irá ficar muito feliz. É este público que estamos querendo resgatar, que perdeu o interesse pelo automobilismo. Queremos que eles voltem", explica Fittipaldi.