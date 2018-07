Emocionado, Nasr se diz aliviado com grande estreia na Fórmula 1

Felipe Nasr não conteve as lágrimas após disputar seu primeiro GP na Fórmula 1. Após se tornar o brasileiro com a melhor estreia na categoria, o piloto da Sauber se emocionou ao comemorar o quinto lugar no GP da Austrália, neste domingo, e lembrar das dificuldades vividas pela equipe neste primeiro fim de semana da temporada 2015.

"Estou muito feliz com o quinto lugar em minha primeira corrida de Fórmula 1. É um grande alívio para o time e para mim. Pudemos somar pontos. Estou muito satisfeito com esta conquista", festejou o piloto de 22 anos, primeiro brasileiro a somar pontos em uma prova da F1.

O alívio de Nasr se deve ao imbróglio judicial vivido pela Sauber nesta semana. Por causa do conflito da equipe com o piloto holandês Giedo van der Garde, o brasileiro fez uma estreia tumultuada e até correu risco de não entrar na pista de Melbourne. A disputa foi encerrada no sábado, com a desistência de Van der Garde de correr na Austrália.

Mas o conflito já havia causado danos tanto a Nasr quanto ao sueco Marcus Ericsson, o companheiro do brasileiro na Sauber. Eles não puderam entrar na pista no primeiro treino livre, ainda na sexta-feira. "Foi difícil porque eu nunca tinha corrido aqui. Precisava passar mais tempo na pista para conhecer melhor o traçado", comentou Nasr.

Quanto ao seu desempenho na corrida, o brasileiro aprovou o rendimento do carro e sua postura firme diante da pressão dos rivais mais experientes. "Foi uma corrida dura. Mas tudo aconteceu conforme planejado. Houve muita pressão durante toda a prova, o que não foi fácil. Com certeza foi uma corrida muito emocional para mim e para todos da equipe."

Partindo da 11ª colocação, Nasr fez grande largada neste domingo. Ele saltou para o 6º posto, mas chegou a tocar na Ferrari de Kimi Raikkonen e na Lotus de Pastor Maldonado, que acabou abandonando a corrida. Ao fim da prova, o piloto se isentou de qualquer culpa pelo incidente.

"Logo depois da largada a coisa ficou um pouco bagunçada na curva 1 e outro piloto me atingiu", declarou Nasr. "Achei que o carro tivesse ficado danificado, mas depois de umas voltas eu percebi que estava tudo bem", afirmou.