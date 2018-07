Empresa brasileira de bebidas patrocinará Ferrari

MARANELLO - A Ferrari anunciou nesta quarta-feira que fechou um acordo para ser patrocinada pelo Grupo Petrópolis. O acordo terá validade de três anos, até 2014. Durante esse período o TNT Energy Drink, um dos produtos da empresa brasileira de bebidas, será a bebida oficial da escuderia italiana.

"Nós estamos orgulhosos em darmos boas-vindas ao novo parceiro ao grupo de fornecedores oficiais da equipe", disse Stefano Domenicali, chefe da Ferrari. "A TNT é uma forte marca em crescimento e já estabeleceu uma significativa presença no mundo do automobilismo esportivo".

O acordo com a Ferrari não é o primeiro fechado pelo Grupo Petrópolis no mundo do automobilismo. No Brasil, a empresa já patrocinou a etapa de São Paulo da Fórmula Indy. O grupo também apoia alguns pilotos, como Tony Kanaan, na Indy, e Luciano Burti, na Stock Car.

A temporada 2011 da Fórmula 1 começa no dia 18 de março em Melbourne, onde será disputado o GP da Austrália. Antes, porém, os pilotos e as equipes voltam ao circuito de Barcelona para a realização de testes coletivos entre esta quinta-feira e o domingo.