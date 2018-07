Empresária garante que Schumacher não esquiava em alta velocidade

GRENOBLE, França - Considerado como um "viciado em adrenalina", Michael Schumacher não estava esquiando em alta velocidade. Quem garante isso é sua empresária, Sabine Kehm. Em entrevista ao Estado, a alemã, que por anos acompanha o ex-piloto, conta uma versão que desmente os comentários feitos por especialistas. "Ele não é um louco. O que ocorreu é que ele caiu sobre sua cabeça. Foi apenas uma lamentável e infeliz cadeia de eventos que levou a essa situação". Eis os principais trechos da entrevista:

ESTADO - O que ocorreu no momento do acidente?

SABINE - Ele não estava veloz. Na verdade, ele chegou a parar para ajudar um amigo que havia sofrido uma queda. Michael voltava a esquiar e, momentos depois, o que acreditamos é que, ao fazer uma curva, ele bateu numa pedra que o catapultou para cima e o jogou no ar. Na queda, ele teria descido em sua cabeça e, lamentavelmente, em uma pedra. O que as pessoas que estavam com ele me contaram é que ele não estava em alta velocidade no momento da queda. Por isso, a surpresa diante da gravidade do acidente.

ESTADO - Mas ele estava fora da pista?

SABINE - Não vamos negar. Sim, ele estava fora da pista. Mas apenas para passar para uma outra área. Ele não estava fazendo "off pist" (prática do esqui fora de pistas sinalizadas).

ESTADO - Após o acidente, ele conseguiu falar?

SABINE - Não sei dizer. Mas o fato é que na hora mesmo foi visto que ele estava muito ferido.

ESTADO - As informações apontam que o capacete que ele usava rachou. A senhora sabe como isso ocorreu?

SABINE - Imagino que foi ao se chocar contra a pedra. Foi apenas uma lamentável e infeliz cadeia de eventos que levou a essa situação.

ESTADO - Muito se fala que ele seria um viciado em adrenalina e que, por isso, o acidente ocorreu.

SABINE - Não é nada disso. Obviamente ele é um piloto de F-1 e está pronto para aventuras e assumir riscos. Mas não foi esse o caso. Ele é também uma pessoa cautelosa e que se preocupa sempre com a segurança. Ele estava de capacete e nem estava veloz. Eram suas férias com a família. Ele não é um louco.

ESTADO - As novas informações apontam uma ligeira melhora do paciente. Como está a família?

SABINE - Ainda muito preocupada. Não vamos falar em otimismo por enquanto. Michael ainda está em uma situação muito crítica. Não significa que a tendência vai ser mantida. Não vamos fazer prognósticos.

ESTADO - Quem está com Schumacher?

SABINE - Toda sua família. Seu pai, sua mulher, os filhos e Ralf (Schumacher).

ESTADO - Eles tem recebido visitas?

SABINE - Jean Todt (ex-patrão da Ferrari e hoje presidente da FIA) está aqui.

ESTADO - Há algum esquema de segurança especial?

SABINE - Sim, seguranças foram colocados no andar onde Michael está internado.