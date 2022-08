Enea Bastianini desbanca os favoritos e garante a pole na etapa da Áustria da MotoGP

Em uma disputa onde os holofotes estavam centrados em Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró, quem acabou ficando com a pole foi o italiano Enea Batianini, que cravou o melhor tempo em 1min28s772 na parte final da sessão de treinos. O segundo lugar ficou com Francesco Bagnaia. Jack Miller completa o pódio para a Etapa da Áustria.

O resultado foi a primeira pole do piloto italiano, que tem cinco pódios e três vitórias na temporada. "Tive problemas nos últimos treinos e nas corridas que fiz precisei largar lá atrás. Agora, largando na frente, espero que tudo dê certo", afirmou. Com a expectiva de tempo bom e um grande público, a etapa da Áustria acontece neste domingo, à partir das 9h.

Francesco Bagnaia, segundo colocado no grid, agradeceu a dedicação de sua equipe já que ele precisou recolher a sua moto no início do Q2 após passar reto na curva 9 e parar na área de escape. Ele só retornou no final para fazer o tempo de 1min28s796 e assegurar um lugar na primeira fila.

"Cometi dois erros no treino e tudo ficou muito difícil. Conseguir essa classificação só valoriza ainda mais o trabalho dos mecânicos", afirmou o italiano que vem duas vitórias consecutivas na temporada. Quem acabou não correspondendo às expectativas foi Fábio Quartararo. Um dos favoritos para ficar com a pole, o El Diablo larga apenas em quinto lugar, na segunda fila. Líder do campeonato com 180 pontos, o francês da Yamaha, no entanto espera se recuperar na prova.

A tônica do treino que definiu o grid na Áustria foi o suspense, já que a maioria dos pilotos ficou um bom tempo nos boxes ajustando suas motos a fim de buscar o melhor tempo somente no final da sessão. Na disputa, Aleix Espargaró foi o primeiro a fazer o melhor tempo, mas logo foi superado por Jack Miller que baixou o cronômetro para a casa de 1min28 segundos.

No Q1, Aleix Espargaró e Pol Espargaró dominaram os dois melhores tempos durante a maior parte da sessão. No final, porém, a disputa apertou. Fabio Di Giannantonio conseguiu melhorar seu desempenho, assim como Franco Morbidelli. Na definição dos dois melhores para correr no Q2, que se garantiu foi Aleix Espargaró com 1min29s231, seguido por Giannantonio, que fez 1min29s350.

Confira a ordem de largada da Etapa da Áustria

1º Enea Batistini (Ducati) - 1min28s772

2º Francesco Bagnaia (Ducati) - 1min28s881

3º Jack Miller (Ducati) - 1min28s891

4º Jorge Martín (Prima) - 1min28s958

5º Fabio Quartararo (Yamaha) - 1min29s003

6º Johann Zarco (Ducati) - 1min29s046

7º Maverick Viñales (Aprilia) - 1min29s135

8º Joan Mir (Suzuki) - 1min29s255

9º Aleix Espargaró (Aprilia) - 1min29s255

10º Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 1min29336

11º Alex Rins (Suzuki) - 1min29s424

12º Brad Binder (KTM) - 1min29s536

13º Luca Marini (Ducati) - 1min29s386

14º Takaashi Nakagami (Honda) - 1min29s390

15º Pol Espargaró (Honda - 1min29s475

16º Franco Morbidelli (Yamaha) - 1min29s475

17º Miguel Oliveira (KTM) - 1min29s613