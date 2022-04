Enea Bastianini vence etapa dos EUA e assume a liderança da MotoGP

O italiano Enea Bastianini assumiu a liderança do Mundial de MotoGP neste domingo. O piloto da equipe Gresini retomou a ponta ao vencer a etapa dos Estados Unidos, disputada no Circuito das Américas, na cidade de Austin. Foi sua segunda vitória do piloto de 24 anos na temporada 2022.

Bastianini chegou aos 61 pontos na classificação geral, desbancando e derrubando o espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia Racing, para o terceiro lugar, agora com 50 pontos. Entre eles está o também espanhol Alex Rins, da Suzuki Ecstar, com 56. Sem disputar duas das quatro etapas deste ano, Marc Márquez ocupa o modesto 13º posto, com apenas 21 pontos.

Bastianini largou em quinto, mas alcançou o terceiro posto com uma ótima largada. No meio do pelotão inicial, chegou a perder a posição, oscilando entre a terceira e a quarta posição até metade da corrida. Na parte final, superou o espanhol Jorge Martín, que havia largado na pole position e passou a pressionar o então líder da prova, o australiano Jack Miller.

Após ultrapassar Miller, o piloto italiano abriu vantagem e não foi mais ameaçado até receber a bandeira quadriculada. Atrás vieram Alex Rins e Miller (Ducati), que ocupou o primeiro posto durante a maior parte da prova, depois que deixou Martín para trás logo na primeira curva. Rins superou o australiano na última volta.

Coadjuvante deste a temporada passada, Márquez fez grande exibição neste domingo. O dono de seis títulos da MotoGP enfrentou problemas na largada. Depois de partir em 9º, caiu para o 18º posto e precisou fazer uma corrida de recuperação. Acumulando seguidas ultrapassagens, ele terminou a etapa na honrosa sexta posição. O espanhol da equipe Honda voltou ao campeonato neste fim de semana depois de perder as duas etapas anteriores por conta de um problema na visão.

A próxima etapa da MotoGP será disputada no Algarve, em Portugal, no dia 24 deste mês. Será a quinta de 21 corridas programadas para a temporada 2022.