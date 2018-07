Ensaio aberto das 'line girls' movimenta Interlagos antes de GP

O Autódromo de Interlagos continua com o seu aquecimento para receber o GP do Brasil de Fórmula 1, marcado para o próximo domingo, às 13h, em São Paulo. Porém, a pista não recebeu carros e pilotos nesta quarta-feira, 5. Dessa vez, as line girls da prova fizeram o único ensaio aberto antes da penúltima corrida da temporada.

Vestidas com adereços que remetem aos macacões utilizados pelos corredores durante as corridas, – como cintos e tênis característicos da F-1 – as line girls estarão posicionadas no grid de largada antes da prova, demarcando a posição de cada piloto. As participantes da ação usarão seus respectivos macacões com as cores de um dos patrocinadores do evento.

O GP do Brasil poderá deixar Lewis Hamilton muito próximo do título no Mundial de Pilotos – a disputa entre Construtores já foi ganha pela Mercedes. Caso vença em São Paulo, o piloto inglês só perderá a taça caso uma improvável combinação de resultados ocorra no GP de Abu Dabi, o último da temporada. Sua vantagem para o segundo colocado Nico Rosberg é de 24 pontos.