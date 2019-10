Enzo Fittipaldi é vice da Fórmula 3 Regional Europeia com 13 pódios

O brasileiro Enzo Fittipaldi terminou a temporada 2019 da Fórmula 3 Regional Europeia como vice-campeão. Neste domingo, ele encerrou a sua participação no campeonato com o segundo lugar na terceira prova da etapa de Monza, na Itália, além de ter feito a melhor volta da corrida.

Foi o 13º pódio no campeonato do piloto da Prema em 24 corridas disputadas, sendo que ele venceu duas vezes, fechando a temporada com 336 pontos somados. E o dinamarquês Frederik Vesti, seu companheiro de equipe, foi o campeão com 467. Igor Fraga, outro brasileiro a participar do campeonato, foi o terceiro colocado na classificação geral.

"Foi um final de semana com três corridas na pista molhada e conseguimos nosso melhor resultado na última prova, quando fiz uma boa ultrapassagem sobre o Igor (Fraga). Fico feliz com o vice-campeonato e todos da equipe estão de parabéns pelo título de pilotos (com Frederik Vesti) e também por equipes. Foi especial participar dessa primeira temporada da F3 Regional e agora vamos focar na temporada 2020", disse Enzo.

Após o fim da Fórmula 3 Regional Europeia, o neto de Emmerson Fittipaldi, que também é piloto da Academia da Ferrari, vai participar do GP de Macau, conhecido como a Copa do Mundo da Fórmula 3, em novembro. Já nesta segunda e terça-feira, participará de testes com o carro da F3 Internacional em Valência, na Espanha.

"Estou com uma expectativa muito grande para esses dois dias de testes em Valência. Fico feliz de receber esse convite da Prema, significa que meu trabalho vem sendo bom com a equipe desde 2017, quando começamos a correr juntos na F4. Ainda farei o GP de Macau com a Sauber, então ainda tenho mais uma prova especial antes da próxima temporada", completou Enzo.