Enzo Fittipaldi soma 2 pódios em rodada tripla e está em 2º na Fórmula 4 Alemã

O brasileiro Enzo Fittipaldi começou bem a sua participação na temporada 2018 da Fórmula 4 Alemã. Em uma rodada tripla realizada em Oschersleben, o jovem, de 16 anos, subiu duas vezes ao pódio, com uma terceira posição e um segundo lugar, desempenho que o deixou na vice-liderança do campeonato após o encerramento da etapa de abertura.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

+ Hamilton lamenta fim de semana 'desastroso' e agradece 'favor' de Verstappen

+ Vettel lamenta batida e 8º lugar, mas elogia Verstappen por pedido de desculpas

O melhor resultado de Enzo, neto de Emerson Fittipaldi, veio exatamente neste domingo, quando ele largou da sexta posição e conseguiu o segundo lugar na prova vencida pelo britânico Olli Caldwell. No sábado, o brasileiro havia sido o quarto colocado na primeira prova e o terceiro na segunda.

"Foi uma ótima rodada tripla para mim e para a equipe aqui na Alemanha: conseguimos um quarto lugar, um terceiro e um segundo e com isso conseguimos iniciar o campeonato com bons pontos e já brigando pela ponta", disse Enzo.

Com esse desempenho, Enzo soma 45 pontos, na vice-liderança da Fórmula 4 Alemã, atrás apenas de Lirim Zendeli. O piloto da Alemanha venceu as duas primeiras provas em Oschersleben e abandonou a terceira, acumulando 50 pontos. Outro brasileiro a participar do campeonato, Gianluca Petecof ficou em oitavo, sexto e 15º na rodada tripla. Ele está com 12 pontos, na nona posição na classificação geral.

"A gente sabia que teria uma etapa com muitos desafios em Oschersleben, que é uma pista de difícil ultrapassagem, especialmente na corrida de hoje, com o grid invertido. Mesmo assim, conseguimos ganhar posições na pista hoje e terminar com a segunda colocação e assim nos aproximar do líder do campeonato", acrescentou Enzo.

A próxima etapa da Fórmula 4 Alemã será realizada no circuito de Hockeinheim, nos dias 5 e 6 de maio.