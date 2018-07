Equipamentos da Fórmula 1 começam a chegar a Interlagos para o GP do Brasil

Os motores só vão roncar no dia 10 de novembro no Autódromo de Interlagos. Mas, faltando ainda 16 dias para o primeiro treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1, equipamentos e materiais das equipes já começam a chegar ao circuito paulistano. Penúltima etapa do campeonato, a corrida brasileira está marcada para o dia 12.

Contêineres com material de diversas equipes já estão "estacionados" no pit lane de Interlagos desde o fim de semana passado, antes mesmo da disputa do GP dos Estados Unidos, em Austin. O calendário ainda terá a corrida no México, no domingo, antes da prova em São Paulo.

Equipamentos de times como Mercedes e Red Bull aportaram no Brasil via navio nos últimos dias. Caixas grandes ocupam a frente dos boxes destas equipes. A chegada antecipada destes materiais fazem parte do planejamento da F-1 em razão das longas e constantes viagens, principalmente quando a corrida é disputada fora da Europa.

A maior parte dos equipamentos, porém, virá de avião na próxima semana, depois da disputa da corrida na Cidade do México, no próximo domingo.

A etapa mexicana pode decidir o título da temporada. Com 66 pontos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel, o inglês Lewis Hamilton vai assegurar o tetracampeonato se chegar ao menos em 5º. Se quiser seguir vivo na briga, Vettel terá que vencer e torcer para o rival da Mercedes não passar do 6º posto.