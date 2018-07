Equipe Copersucar ganha miniaturas em versão 'atualizada'

No ano que marca o 40º aniversário do segundo título mundial de Emerson Fittipaldi, os fãs do ex-piloto de Fórmula 1 têm mais uma forma para comemorar. A empresa Autovolare lançou miniaturas atualizadas dos carros da equipe Copersucar, cujo dono era o bicampeão. Os modelos reproduzem como seriam os veículos da escuderia no design e até com os patrocinadores que teriam hoje em dia.

A empresa relançou dois modelos da Copersucar. O prata é uma homenagem a Wilson Fittipaldi, que foi o piloto na estreia da escuderia em 1975, no GP da Argentina. Já o carro amarelo é uma réplica do carro utilizado por Emerson Fittipaldi no GP do Brasil de 1978, em Jacarepaguá, quando chegou em segundo lugar - o melhor resultado da história da equipe.

A Copersucar participou da Fórmula 1 entre 1975 e 1979, quando disputou 71 corridas e teve como pilotos, além dos irmãos Fittipaldi, os brasileiros Alex Dias Ribeiro, Ingo Hoffmann e o italiano Arturo Mezario.

A empresa se preocupou em atualizar o design do carro para como estão os modelos atuais e também em tentar reproduzir até os patrocinadores, como, por exemplo, a companhia área Varig pela Gol, a sua sucessora. A miniatura é na escala 1/43 e feita toda artesanalmente com metal, com partes do acabamento em plástico, resina, folhas de alumínio. Os cortes são feitos por corrosão elétrica.

Cada miniatura custa R$ 279,90. Há também uma opção de comprar os modelos amarelo e prata juntos pelo preço de R$ 499,90. Os carros podem ser adquiridos pelos sites www.automodelli.com.br e www.volarebrasil.net.br.