Equipe de Gene Haas garante estar no prazo para estrear na F1 em 2016 A temporada 2015 da Fórmula 1 está prestes a ter início, no fim de semana. Mas é o campeonato de 2016 que preocupa a Haas Racing Team. Nesta terça-feira, o futuro chefe da equipe norte-americana revelou as novas etapas cumpridas pelo novo time da F1 em busca da estreia na categoria no próximo ano e garantiu que vai alcançar todos os prazos a tempo de correr em Melbourne, no GP da Austrália, que deve abrir a temporada 2016.