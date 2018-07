Equipe de Rubinho vence 500 Milhas da Granja Viana em prova marcada por briga

Em uma prova marcada por briga intensa e até troca de socos na pista, a equipe de Rubens Barrichello venceu a tradicional 500 Milhas da Granja Viana, prova de kart disputada no Kartódormo Internacional Granja Viana, localizado em Cotia (SP). O time de Rubinho herdou a vitória após a desclassificação das equipes de Felipe Massa e Bia Figueiredo.

+ Leia mais notícias sobre velocidade

O time de Massa liderava a prova quando a organização decidiu desclassificar as duas equipes e todos os seus integrantes. O auge da confusão aconteceu quando os pilotos Rodrigo Dantas, da equipe de Massa, e Tuka Rocha, do time de Bia e Thiago Camilo, trocaram socos literalmente na pista.

Após uma sequência de toques e pequenas batidas entre os dois pilotos, eles pararam na barreira de proteção. Demonstrando forte irritação, ambos saíram dos seus karts e trocaram socos diante do público e com transmissão ao vivo pelo Sportv. Como a corrida ainda estava em disputa, a briga demorou para ser apartada. Na sequência, outros integrantes da mesma equipe também se desentenderam, sem maior gravidade.

Os dois times estavam na briga pela liderança desde o começo da prova, que durou cerca de 12 horas ao longo deste sábado, com término somente na madrugada deste domingo. E os toques entre os karts vinham acirrando a disputa entre vários membros do time. Os pequenos incidentes ao longo da prova culminaram na troca de socos entre Dantas e Tuka.

tudo tranquilo nas 500 milhas da granja viana, pelo jeito: rolou até TROCA DE SOCO no final da prova pic.twitter.com/DQckcMuOBY — chico (@franciscoluz) 17 de dezembro de 2017

Com a desclassificação sumária dos dois times, a vitória caiu no colo do time de Rubinho. Pela primeira vez, ele venceu ao lado do filho, Eduardo Barrichello, de 16 anos. Os outros membros do grupo eram Diego Nunes, Gary Carlton, Rafael Sukuzi, Beto Cavaleiro, Kiko Porto, Rafael Martins, João Cunha e Arthur Leist.

Rubinho se tornou o maior vencedor da prova que costuma que reunir os principais pilotos do automobilismo brasileiro. Ele soma agora dez vitórias, superando Tony Kanaan, que tem nove. Rubinho não vencia na Granja Viana desde 2013. A segunda colocação da atual edição ficou com a equipe Autotrac Jaguar Racing, da família Piquet.