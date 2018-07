Equipe de Tony Kanaan vence as 24 Horas de Daytona, nos EUA

Com mínimos 1s333 de vantagem a Chip Ganassi Racing venceu, neste domingo, as 24 Horas de Daytona, uma das mais tradicionais provas de carros de turismo. A equipe foi formada pelo brasileiro Tony Kanaan, os norte-americanos Kyle Larson e Jamie McMurray e pelo neozelandês Scott Dixon, que dirigia o carro na hora da bandeirada final.

A prova, no famoso circuito Daytona International Speedway, na Florida, teve disputa acirrada entre a Chip Ganassi e a Action Express Racing, campeã do ano passado, que contou com o brasileiro Christian Fittipaldi, o francês Sebastian Bourdais e o português João Barbosa.

Abaixo do quarto lugar, todos chegaram a pelo menos seis voltas do líder. Rubens Barrichello também correu, mas sua equipe, de BMW, teve problemas e abandonou depois de pouco mais de 14 horas. Daniel Serra e Marcos Gomes competiram com uma Ferrari 458 Itália.