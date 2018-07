Equipes e FIA se reunirão em Barcelona para discutir novo motor

ISTAMBUL - Representantes das equipes de Fórmula 1 e o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o francês Jean Todt, se reunirão no próximo dia 21 em Barcelona, durante o Grande Prêmio da Espanha, para tratar da introdução em 2013.

O novo dispositivo, que é considerado mais ecológico e terá 1,6 litro e quatro cilindros, atualmente tem rejeição da maioria dos envolvidos na F-1, incluindo o chefe da principal categoria do automobilismo, Bernie Ecclestone.

"Não há volta, esta regulamentação foi aprovado de forma unânime pelos membros do Conselho Mundial de Esporte a Motor, composto por 26 integrantes e no qual há dois representantes da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, como organizador do campeonato, e a escuderia Ferrari, como a mas antiga" afirmou Todt, que, no entanto, deixou aberta a porta para uma mudança de pensamento.

"Estamos em um mundo onde as coisas podem mudar, não é só nosso pequeno mundo da Fórmula 1, há outras coisas acontecendo no planeta. Podem acontecer muitas coisas e então teria que reconsiderar a ideia do novo motor. Mas, por enquanto, não há nenhuma razão de voltar a trás", completou o presidente da FIA.

Veja também:

Vettel vence na Turquia e dispara na Fórmula 1