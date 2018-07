Equipes finalizam montagem dos boxes para o GP do Brasil

As equipes da Fórmula 1 utilizaram a quarta-feira para já finalizar o trabalho de montagem dos boxes para o GP do Brasil, no próximo domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Boa parte do material chegou na terça-feira de madrugada e os ajustes, pendentes para quinta, quando os pilotos chegam ao circuito, são principalmente nas áreas de recepção a convidados VIP, escritórios e cozinhas.

Cada uma das nove escuderias presentes tem cerca de 200 funcionários. Todo o material veio de Austin, onde foi disputado o GP dos Estados Unidos, no último fim de semana, e desembarcou em Campinas na terça-feira. Nas principais equipes, como Ferrari e Red Bull, por exemplo, o trabalho de montagem já está mais avançado porque esses times possuem grupos extras de funcionários para organizar as estruturas antes dos GPs, sem depender da chegada dos mecânicos que estavam na corrida anterior.

A pista recebeu nesta quarta-feira os trabalhos de limpeza. No processo, um caminhão percorre toda a extensão de Interlagos para varrer possíveis resquícios metálicos, como parafusos. Mesmo com a reforma no asfalto, que foi totalmente recapeado, a operação é feita para garantir a limpeza plena do piso.

Os pilotos começam a chegar ao autódromo nesta quinta-feira para compromissos com patrocinadores, jornalistas e reuniões com os engenheiros para discutir a estratégia da corrida. Os primeiros treinos livres serão na sexta-feira pela manhã.