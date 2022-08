Eric Granado vence corrida no GP da Áustria da MotoE e comemora com dança de 'Despechá' de Rosalía

O brasileiro Eric Granado foi o grande nome do final de semana na Etapa da Áustria da MotoE. Após a primeira vitória, na manhã de sábado, o piloto da LCR E-Team festejou o resultado com dança da música "Despechá", da cantora espanhola Rosalía. Granado também foi vencedor da corrida do domingo e se aproximou do líder do campeonato Dominique Aegerter, da Suíça.

Em ambas as corridas na Red Bull Ring tiveram o brasileiro na posição de honra no grid de largada. Mas nas duas provas ele fez começo ruim e logo foi ultrapassado. O italiano Mattia Casadei foi o grande rival do brasileiro, na corrida de sábado há duas curvas do fim da prova, sofreu uma queda e deixou o caminho livre para Granado sagrar-se campeão. No domingo, ele também fez investidas no brasileiro, que conseguiu se defender e vencer a prova. Com os resultados da Etapa da Áustria, o piloto da LCR E-Team acumulou 176,5 pontos e diminuiu a diferença para o líder do campeonato Dominique Aegerter, que tem 194.

A comemoração de Eric Granado foi notada pela cantora Rosalía, que publicou nos stories do seu Instagram. "Vaya Motopapi!", comentou a espanhola. O single "Despechá" foi lançado no final de julho e já tem mais de 95 milhões de reproduções apenas na plataforma Spotify. O clipe da música foi lançado no último dia 10 e possui mais de 29 milhões de visualizações no YouTube.