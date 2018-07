Erro de estratégia faz Kanaan largar no final do grid na Fórmula Indy

SÃO PAULO - Tony Kanaan não ficou nada satisfeito com seu desempenho neste sábado à tarde no treino que definiu o grid de largada da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, que terá largada às 13 horas deste domingo. Conquistou a 15.ª posição no grid, o que significou a eliminação na primeira sessão de treinos classificatórios. Decepcionado e irritado, levou um tempo para deixar a área dos boxes antes de comentar o problema no circuito de rua do Anhembi.

"A gente cometeu um erro de acerto, uma confusão de comunicação, acontece. A gente tem carro melhor para estar do que de onde estamos largando. A gente sabe o que fez de errado, na primeira volta é só passar entre os dez e está beleza", disse o piloto, em entrevista para a TV Bandeirantes.

O problema do carro de Kanaan é de ajuste nas asas de seu KV-Lotus. Ele procurou pensar positivamente sobre o fato de estar no bloco intermediário do grid. "Ganhar saindo lá de trás é mais legal. A gente não largou melhor que em oitavo em nenhuma corrida. Torcida não falta, muito apoio. E vou ter de pular no Tietê se ganhar...", terminou, rindo, lembrando da promessa que fez anteriormente.

Pouco tempo após o final do treino, o piloto foi avisado de que receberia uma punição, com a perda de seis posições, por ter trocado o bico do carro durante o treino, sem autorização da organização da prova. Assim, ele irá largar em 21.º.

