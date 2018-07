Erro na última curva faz Massa ser 7.º no grid

A sétima posição no grid de largada do GP da China de Fórmula 1 neste domingo (com largada às 4 horas de Brasília) só aconteceu porque Felipe Massa cometeu um erro na última curva com sua Ferrari. Ele reconhece o problema. "Não foi boa a volta... Na verdade, foi bom até a última curva, quando errei e perdi a chance de brigar pelas melhores posições", disse, em entrevista à TV Globo.

O brasileiro mantém o pensamento positivo de que pode terminar em uma boa colocação após as 56 voltas. "Todo mundo está pertinho, qualquer erro pode definir a corrida. Tenho de me preparar para fazer uma boa corrida. Com a Red Bull a gente tem de ter um pé atrás, eles fizeram todas as poles, vão estar fortes e vamos fazer o máximo para chegar o mais à frente possível."

À frente de Massa, líder do Mundial de pilotos até o momento com 39 pontos, estão as McLarens (Jenson Button e Lewis Hamilton), um Mercedes (com Nico Rosberg), o companheiro Fernando Alonso e as Red Bulls (de Sebastian Vettel, o pole position, e Mark Webber).