Escuderia McLaren aposta em prova imprevisível na Alemanha

WOKING - Ainda restam nove dias para o GP da Alemanha de Fórmula 1, que acontecerá no próximo dia 24, mas os pilotos não conseguem conter a ansiedade de pilotar em Nurburgring. Na McLaren, por exemplo, o inglês Lewis Hamilton elogiou o circuito e apontou a dificuldade em prever o que acontecerá na prova, mesmo após algumas alterações na pista.

"A lição que eu aprendi com minhas experiências é nunca fazer previsões quando se trata de Nurburgring. O atual circuito não é tão épico quanto o original, e certamente é muito mais seguro, mas ainda pode te surpreender. O clima também pode se tornar um problema em alguns momentos", declarou.

Para superar estas surpresas, Hamilton confia em um bom trabalho da McLaren, muito elogiada por ele após a última etapa do Mundial. No GP da Inglaterra, no último domingo, o piloto conseguiu uma quarta colocação - Fernando Alonso, da Ferrari, foi o vencedor.

"Se algo acontecer, eu sei que posso me apoiar no desempenho da McLaren para reagir rápido e decisivamente. Outra coisa de que podemos ter certeza é a de que haverá uma atmosfera fantástica. Os torcedores alemães sabem como festejar, independentemente do clima", afirmou.

Companheiro de Hamilton na McLaren, Jenson Button concordou com a análise do colega em relação às surpresas de Nurburgring. "Este circuito é igualmente complicado e histórico, sem subestimar os outros. Ainda tem um pouco do desenho antigo e aqui aconteceram alguns momentos memoráveis do esporte", apontou.