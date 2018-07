Espanhol Juncadella será piloto reserva da Force India em 2014

SILVERSTONE - A Force India anunciou nesta sexta-feira que o espanhol Daniel Juncadella será seu piloto reserva na temporada de 2014 da Fórmula 1. O jovem, de 22 anos, foi campeão da Fórmula 3 Europeia em 2012 e compete na DTM, categoria de carros de turismo baseada na Alemanha. Na Force India, Juncadella participará de várias sessões de treinos livres com o objetivo de adquirir experiência.

"Daniel é uma perspectiva excitante e estou muito contente em recebê-lo na Force India", disse Vijay Mallya, chefe da equipe. "Ao longo dos últimos anos, temos sempre tentado apoiar jovens pilotos talentosos e vamos continuar por este caminho, dando a Daniel a oportunidade de pilotar o VJM07 nas manhãs de sexta-feira em corridas selecionadas", completou.

Juncadella já participou de testes pela Williams e agora celebrou a chance que recebeu da Force India. "É uma oportunidade fantástica para eu aprender e espero que me deixe um passo mais perto de finalmente correr na Fórmula 1", disse o espanhol.

Em 2014, a Force India terá o alemão Nico Hulkenberg e o mexicano Sergio Perez como seus pilotos titulares. Na próxima semana, entre os dias 28 e 31 de janeiro, serão realizados os primeiros testes da pré-temporada no circuito de Jerez de la Frontera. O campeonato vai ser aberto no dia 16 de maço com a realização do GP da Austrália.