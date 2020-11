Espanhol Pol Espargaro crava pole no GP da Europa de MotoGP por 0s041 de vantagem

O espanhol Pol Espargaro vai largar na frente do GP da Europa de MotoGP. O piloto da KTM surpreendeu ao cravar a pole no circuito Ricardo Torno, próximo a Valência. Foi a segunda na temporada do apenas 8° colocado na classificação geral.

Numa pista molhada por causa da chuva, a pole position mudou bastante de mãos até Pol Espargaro cravar 1min40s434 em sua última tentativa. Foi apenas 0s041 mais rápido que o compatriota Alex Rins, da LCR.

O italiano Franco Morbidelli, da SRT Yamaha, e japonês Takaaki Nakagami, também da LCR, foram outros pilotos que estavam somando a pole em Valência, numa enorme briga para baixar os tempos. Rins confirmou o segundo lugar e Nakagami, que sofreu queda no final da tomada de tempos, será o terceiro.

A segunda fila conta com o espanhol Joan Mir, líder da classificação geral, o australiano Jack Miller, e outro piloto local, Aleix Espargaro.

Pol Espargaro tem motivos de sobras para festejar a boa apresentação no treino qualificatório. Foi nessa mesma pista, em 2018, que ele conquistou seu primeiro pódio da carreira. Este ano já terminou entre os melhores três vezes e, largando na frente, espera desencantar e vencer a primeira na temporada para subir na classificação. Ele soma 90 pontos, diante de 137 do líder.

O GP da Europa não ocorria desde 1995. Volta nesta temporada e com um grid bem diferente dos habituais.