Espanhola Carmem Jordá é a nova piloto reserva da Lotus

A Fórmula 1 terá maior presença feminina na temporada 2015. Nesta quinta-feira, a Lotus anunciou a espanhola Carmem Jordá como piloto reserva do venezuelano Pastor Maldonado e do francês Romain Grosjean. Com 26 anos, ela disputou recentemente a GP3, uma das categorias de acesso à F1.

Na Lotus, Jordá poderá realizar seu sonho de pilotar um carro de F1 e não apenas nos simuladores da equipe. Além do trabalho na fábrica em Enstone, na Inglaterra, a espanhola poderá participar dos testes durante a temporada e, eventualmente, pilotará a Lotus em treinos livres dos GPs do campeonato.

"É como um sonho que se torna realidade. Venho pilotando desde os 10 anos e sempre foi meu sonho guiar um carro de Fórmula 1", comemora Jordá, que também já correu na Fórmula 3 europeia e Indy Lights. "Entrar na Lotus é um grande passo rumo a este objetivo. Vou trabalhar para me desenvolver como piloto e ajudar no aperfeiçoamento do carro."

Para Matthew Carter, principal dirigente da Lotus, a contratação vai trazer uma "nova perspectiva" para a equipe e gerará benefícios para piloto e equipe. "Temos um programa sólido para ela participar dos GPs e dos trabalhos nos simuladores. Vamos tentar ajudá-la em seu progresso e vamos receber suas contribuições para ajudar a desenvolver o modelo E23", declarou.

Antes da chegada de Jordá, a Fórmula 1 contou recentemente com duas mulheres em seus quadros. A britânica Susie Wolff é piloto reserva da Williams e a espanhola María de Villota participou de testes na Marussia em 2012 - no mesmo ano sofreu grave acidente que gerou consequências para sua saúde, culminando na sua morte em outubro de 2013.