Especialista da ONU defende a volta do GP do Bahrein à Fórmula 1

MANAMA - O chefe de um grupo independente que analisa a situação do Bahrein respaldou a realização de uma corrida de Fórmula 1 no país. Mahmoud Cherif Bassiouni (ONU), especialista em crimes de guerra da Organização das Nações Unidas, avaliou que a prova oferece a oportunidade para que o país se una "depois de tudo o que aconteceu no ano passado".

Bassiouni envio uma carta ao diretor do Circuito Internacional do Bahrein, Zayed Alzayani, depois do começo da venda de ingressos para a corrida, no dia 22 de abril. Ele também mandou a missiva a Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1. O especialista da ONU indicou que a corrida é "um evento nacional importante" que é de "grande interesse" para a maioria das pessoas na nação do Golfo Pérsico.

O GP do Bahrein do ano passado abriria a temporada, mas foi cancelado devido à situação de instabilidade provocada pelas manifestações da população xiita contra os líderes sunitas do país.