'Estadão' acompanha de perto reta final da Stock Car 2021; corridas serão transmitidas ao vivo

A temporada da Stock Car está entrando em sua reta final, e a equipe de esportes do Estadão irá cobrir todas as emoções das últimas cinco etapas em 2021. A cobertura contará com reportagens dos principais acontecimentos que antecedem as provas e com entrevistas com seus personagens após as disputas. Haverá transmissão ao vivo das corridas no site.

Já neste fim de semana, o fã de automobilismo brasileiro poderá acompanhar a etapa dupla que acontece em Goiânia nos dias 18 e 19. As corridas poderão ser vistas no canal do Youtube do Estadão, no Portal do Estadão e até mesmo pelas redes sociais, como Facebook e Twitter do Estadão Esportes.

A parceria entre Estadão e Stock Car Pro Series busca trazer ainda mais visibilidade para o automobilismo nacional, com a principal categoria do esporte a motor do Brasil. No sábado, dia 18, a transmissão da 8º etapa do campeonato começa às 13h40, enquanto que no domingo, os pilotos dão a largada para a 9ª etapa a partir das 13h10.

"O prestígio, credibilidade e penetração dos veículos do Grupo Estado nos levarão a um novo patamar em termos de cobertura, oferecendo ao público, patrocinadores e equipes alguns dos espaços mais nobres em termos de esportes a motor na mídia brasileira", disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car Pro Series.

A temporada 2021 da Stock Car conta com pilotos consagrados da categoria, como Cacá Bueno, Thiago Camilo e Daniel Serra entre outros. Tem ainda em seu grid nomes expoentes de outras categorias, como Felipe Massa e Rubens Barrichello, ambos com história na Fórmula 1. E Tony Kanaan, campeão em 2004 da Fórmula Indy.

"Estamos felizes por esse novo acordo, que acontece justamente em uma temporada histórica para a Stock Car pela força de nosso grid e competitividade demonstrada na pista", comemorou Julianelli.

O campeonato vai para suas últimas 5 etapas com Daniel Serra na liderança, com 243 pontos, seguido pelo piloto Gabriel Casagrande, com 232. Ele ocuopa a segunda posição com apenas 10 pontos a menos do que seu rival na ponta. Ricardo Zonta está na terceira colocação, um pouco mais atrás, com 175 pontos.

Confira as datas das etapas finais da Stock Car 2021 com cobertura do Estadão

8ª etapa - 18 de setembro - Goiânia (GO) - Autódromo Internacional Ayrton Senna

9ª etapa - 19 de setembro - Goiânia (GO) - Autódromo Internacional Ayrton Senna

10ª etapa - 24 de outubro - Mogi Guaçu (SP) - Autódromo Velocitta

11ª etapa - 21 de novembro - Santa Cruz do Sul (RS) - Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul

12ª etapa - 12 de dezembro - Brasília (DF) - Autódromo Internacional Nelson Piquet

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

1 Daniel Serra Eurofarma RC 243 pontos

2 Gabriel Casagrande A. Mattheis-Vogel 232

3 Ricardo Zonta RCM Motorsport 175

4 Cesar Ramos Ipiranga Racing 172

5 Rubens Barrichello Full Time Sports 167

6 Bruno Baptista RCM Motorsport 160

7 Átila Abreu Shell V-Power 159

8 Thiago Camilo Ipiranga Racing 148

9 Ricardo Maurício Eurofarma RC 142

10 Denis Navarro Cavaleiro Sports 142

11 Diego Nunes Blau Motorsport 140

12 Guilherme Salas KTF Sports 135

13 Allam Khodair Blau Motorsport 115

14 Cacá Bueno Crown Racing 111

15 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 103

16 Gaetano di Mauro KTF Racing 88

17 Rafael Suzuki Full Time Bassani 87

18 Julio Campos Lubrax Podium 84

19 Lucas Foresti KTF Sports 69

20 Felipe Massa Lubrax Podium 67

21 Matías Rossi Full Time Sports 59

22 Felipe Lapenna Hot Car 58

23 Galid Osman Shell V-Power 48

24 Pedro Cardoso KTF Sports 48

25 Beto Monteiro Crown Racing 47

26 Guga Lima A. Mattheis-Vogel 39

27 Christian Hahn Blau Motorsport II 33

28 Nelson Piquet Jr. MX Piquet Sports 26

29 Tony Kanaan Full Time Bassani 18

30 Sergio Jimenez MX Piquet Sports 15

31 Gustavo Frigotto RKL Competições 13

32 Tuca Antoniazi Hot Car 12