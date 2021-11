Estúdio lança estátua de Ayrton Senna em vitória em Interlagos para colecionador

Lewis Hamilton faz questão de ressaltar sua idolatria por Ayrton Senna sempre que vem ao Brasil. Charles Leclerc acabou de desembarcar para o GP de São Paulo, no próximo domingo, falando que o piloto brasileiro falecido em 1994 é seu grande ídolo. Mesmo morto há 27 anos, o tricampeão mundial ainda tem muitos fãs em todo o planeta e, ciente disso, um estúdio resolveu criar uma estátua para colecionador da vitória de Senna em Interlagos, em 1991.

O Iron Studios resolveu eternizar a vitória no GP do Brasil de 1991, no dia 24 de março, na qual Senna foi bastante arrojado debaixo de chuva para superar rivais fortes, como o inglês Nigel Mansell, para ganhar sua primeira corrida em solo nacional. Mesmo com problemas no câmbio, o brasileiro se segurou nas últimas voltas e cruzou em primeiro, com Ricardo Patrese na sua cola.

A consagração daquele 1º lugar, com um Senna orgulhoso e extremamente feliz no pódio, será refletida no objeto que foi nomeado "Estátua Ayrton Senna - 1991 - Art Scale 1/10 - Iron Studios."

A estátua tem 30cm de altura, 13cm de largura e 13cm comprimento, pesando 610g. Ela é uma réplica perfeita do momento de Senna no pódio, com ele trajando seu marcante macacão vermelho, decorado com as bandeiras da vitória, com a garrafa de espumante aos seus pés e sua assinatura em uma placa na parte frontal.

Em edição limitada, fabricado em polystone e com pintura manual, a estátua de Senna terá venda exclusiva nas lojas Iron Studios Concept Store - SP, Iron Studios Concept Store Itaim e no site ironstudios.com.br. Uma boa oportunidade para quem guarda fotos, recortes, capacetes, miniatura dos carros do piloto, terem mais uma lembrança deste grande gênio do automobilismo brasileiro em seu acervo.