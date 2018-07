Esteban Gutiérrez garante estar pronto para estrear na Fórmula 1 pela Sauber

MIAMI - O mexicano Esteban Gutiérrez será um dos estreantes na próxima temporada da Fórmula 1. Já confirmado como um dos dois pilotos da equipe Sauber para 2013, ao lado do alemão Nico Hulkenberg, ele garante estar pronto para o desafio de entrar na principal categoria do automobilismo mundial.

Com apenas 21 anos, Esteban Gutiérrez disputou as duas últimas temporadas da GP2, considerada uma categoria de acesso da Fórmula 1 - foi o terceiro colocado em 2012. E trabalha como piloto reserva da Sauber desde 2010, o que já lhe deu certa experiência dentro da equipe e na própria F1.

"Definitivamente, me sinto preparado depois de toda experiência que tive na carreira. Depois de competir dois anos na GP2, com as experiências que vivi, sinto que é o momento correto para dar o próximo passo", avaliou Esteban Gutiérrez, que ficou com a vaga do japonês Kamui Kobayashi.

Apesar de se sentir preparado e de garantir estar "tranquilo" com a estreia, Esteban Gutiérrez sabe que precisa mostrar resultado para se manter na categoria. "Meus objetivos vão além de somente estar na Fórmula 1. Quero ter uma carreira longa. Quero ser campeão um dia", avisou o mexicano.

Cheio de expectativa e ambição para o futuro, o estreante Esteban Gutiérrez é um dos pilotos já confirmados no grid da próxima temporada da Fórmula 1, que começa no dia 17 de março, com a disputa do GP da Austrália, em Melbourne.