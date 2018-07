Esteban Gutiérrez irá substituir Bourdais até o fim da temporada da Fórmula Indy

O piloto mexicano de Fórmula 1 Esteban Gutiérrez vai substituir Sébastien Bourdais na equipe Dale Coyne Racing até o fim da temporada da Fórmula Indy. O francês sofreu fraturas na pélvis e no quadril em um acidente ocorrido durante o treino de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis, no dia 20 de maio passado. A previsão é que Bourdais volte a guiar somente em setembro deste ano.

Gutiérrez já havia ocupado o posto de Bourdais em duas etapas da Indy. Na Fórmula 1, o mexicano guiou pela escuderia Sauber nas temporadas de 2013 e 2014, também pela Haas, em 2016, além de ter sido piloto de testes da Ferrari. Gutiérrez comemorou a oportunidade de participar do campeonato da Indycar e afirmou que experiência na F-1 pode auxiliá-lo no novo desafio.

"Estou muito feliz por finalmente anunciar o meu programa de corrida para o resto da temporada. Representar o México na Fórmula Indy tem um grande significado para todos os fãs ao longo da história e estou muito grato por preencher essa posição. A Indycar tem equipes e pilotos altamente competitivos e o desafio para mim será ótimo, mas vou usar toda a minha experiência da Fórmula 1 com a Sauber, a Haas e a Ferrari para me adaptar rapidamente ao carro e às pistas", projetou Gutiérrez.

O proprietário da equipe, Dale Coyne, disse ter ficado impressionado com a performance de Gutiérrez em Detroit, no dia 4 deste mês, apesar das dificuldades encontradas na estreia do mexicano na categoria (o mexicano terminou na 19ª colocação).

"Estamos muito satisfeitos por Esteban se juntar a nós pelo resto da temporada. Esteban fez um bom trabalho em Detroit, apesar de ter muito a aprender em um curto período de tempo. Ele se encaixa muito bem com a equipe e aguardo as nossas próximas corridas com ele", elogiou o empresário e dono da Dale Coyne Racing.

A próxima etapa da Fórmula Indy será disputada em Elkhart Lake, no estado de Wisconsin, no fim de semana que vem. Os treinos livres e classificatórios para prova estão marcados para sábado e a largada será no domingo.