Esteban Ocon é anunciado como piloto reserva da Mercedes para a temporada de 2019

O francês Esteban Ocon vai ser o piloto reserva da equipe Mercedes na temporada de 2019 da Fórmula 1. O anúncio foi feito nesta sexta-feira por Toto Wolff, chefe da equipe alemã, durante entrevista coletiva em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde neste domingo será disputada a 21.ª e última etapa do ano.

"Seus planos são bem claros. Ele ficará bem perto da equipe da Mercedes; será nosso piloto reserva e terceiro piloto", disse Wolff. "Esperamos que ele possa participar dos testes da semana que vem, mas estamos concentrados na pré-temporada e na temporada de 2019. Mas ainda não está resolvido. Ele fará muito tempo no simulador para se certificar de que está pronto".

Ocon, que disputa a atual temporada pela Force India, era cotado para assumir o segundo lugar na Williams e fazer dupla com o britânico George Russell, mas essa vaga ficou para o polonês Robert Kubica, que retornou à Fórmula 1 após oito anos afastado.

O piloto francês ocupa a 11.ª colocação no Mundial com 49 pontos, um atrás do espanhol Fernando Alonso, da McLaren. No GP do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último dia 11, Ocon se envolveu em um acidente com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que liderava a prova.