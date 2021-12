Estreante no Rally Dakar, Danilo Petrucci é diagnosticado com covid-19

O motociclista italiano Danilo Petrucci, da equipe Tech 3 KTM Factory Racing e ex-piloto da MotoGP, teve nesta quinta-feira divulgado o resultado positivo para a covid-19 no teste PCR realizado após sua chegada na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, e agora aguarda outro para determinar se pode largar neste sábado naquele que poderá ser o seu primeiro Rally Dakar da carreira.

Após 10 temporadas na MotoGP, Petrucci resolveu encarar o desafio de trocar o asfalto de várias pistas pelo mundo pela areia e dunas do deserto da Arábia Saudita. Com uma curta preparação de três meses entre o final da temporada na maior categoria de motovelocidade e o início do Rally Dakar, o italiano passa por mais um problema.

Isso porque Petrucci sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um treino de preparação no início de dezembro. O italiano estava treinando na Arábia Saudita, mas a contusão o fez voltar mais cedo para a Itália. "Precisei voar para casa porque machuquei meu tornozelo direito. Foi dolorido, mas não vou colocar em dúvida minha participação no Dakar. Essa pequena fratura não vai comprometer minha estreia", afirmou Petrucci na época.

"Eu estava pilotando no meio das dunas e estava devagar porque era uma areia profunda. Havia uma ondulação e conseguia ver a continuação, mas depois dela tinha um buraco e caí com força quando pousei. Coloquei força nos pés e houve uma pequena fratura na perna direita e no osso do tornozelo", completou.