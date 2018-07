Etapa de Goiânia é cancelada e Stock volta a Cascavel

GOIÂNIA - A Vicar, empresa que organiza a Stock Car, anunciou nesta quarta-feira que a principal categoria do automobilismo brasileiro terá, nesta temporada, duas etapas na cidade de Cascavel, no interior do Paraná. Isso porque houve a necessidade de mudança no calendário Stock, com a saída de uma etapa que estava programada para acontecer em Goiânia.

Nesta quarta, a Vicar recebeu a confirmação de que as obras no Autódromo de Goiânia se estenderão além do previsto e a capital de Goiás não poderá receber a etapa do dia 10 de novembro, que constava no calendário da Stock para 2013.

Assim, a empresa decidiu marcar para esta data a etapa de Brasília, que antes estava prevista para acontecer no dia 1º de setembro. E foi na data que ficou vaga no calendário que segunda etapa de Cascavel em 2013 foi incluída.

"A modificação foi necessária em função de o Governo de Goiás ter decidido ampliar as reformas no autódromo, que ficará muito bom. Segundo me informaram, agora as obras também passaram a contemplar outros setores fundamentais do autódromo e com isso não dará tempo para terminar neste ano. Então, mudamos as cidades do calendário, mas mantivemos as datas", disse Maurício Slaviero, diretor geral da Vicar.

Para esta temporada, ainda estão previstas mais seis etapas da Stock. Além das já citadas, também estão marcadas provas nas ruas de Ribeirão Preto (11 de agosto), no Velopark, no Rio Grande do Sul (20 de setembro), em Curitiba (20 de outubro) e a Corrida do Milhão, que fecha o calendário, no dia 15 de dezembro, em Interlagos.