Etapa de Mogi Guaçu da Stock Car acirra disputa entre Daniel Serra e Gabriel Casagrande pela ponta

Daniel Serra e Gabriel Casagrande estão fazendo uma disputa etapa após etapa na atual temporada da Stock Car. Após três provas disputadas, cada um dos pilotos venceu uma corrida e a diferença na classificação da temporada é de apenas um ponto entre os dois, com vantagem para Serra com 99. A etapa disputada no autódromo Veloccita, no interior paulista, marca o fim do primeiro terço do ano e os dois buscam abrir vantagem na disputa.

Após boas colocações nas duas primeiras etapas do ano, realizadas em Interlagos e em Goiânia, Daniel Serra conseguiu sua primeira vitória em 2022 no GP do Galeão, disputado no Rio de Janeiro no último mês. Com o resultado, Serra assumiu pela primeira vez na temporada a liderança da classificação de pilotos. Por conta disso, de acordo com o regulamento da Stock Car, na corrida deste domingo Daniel terá que carregar o “lastro do sucesso”, um peso a mais que o carro recebe, de 30 kg.

“O Veloccita é uma pista legal em termos de estratégia e que o nosso carro costuma andar bem. O campeonato é sempre equilibrado, o que é muito bom. Acredito que pelo formato em que ele é disputado, com a questão do lastro do sucesso de 30 kg que nesta etapa está comigo, faz com que o líder não consiga abrir vantagem na liderança. Espero uma boa corrida nossa, a equipe vem de um bom resultado no Rio de Janeiro, o que nos fez assumir a liderança da competição. O carro está respondendo bem, vamos com tudo para o fim de semana”, comentou Daniel Serra.

Já Gabriel Casagrande, que é o atual campeão da Stock Car, começou a temporada com tudo. Na abertura de 2022, na corrida de duplas em Interlagos, o piloto venceu uma das provas e foi o participante que mais pontuou naquele fim de semana. Contudo, Casagrande não conseguiu repetir as vitórias e viu Daniel Serra encostar na classificação e assumir a liderança após os resultados do Galeão.

“A expectativa para correr no Velocitta é a melhor possível. Minha pior posição em um grid de largada nessa pista desde 2017 foi o quinto lugar, então isso me dá bastante confiança. No ano passado eu consegui uma vitória e três pódios neste circuito, o que mostra nosso retrospecto recente ser favorável. Mas o mais importante é chegar na pista e começar andar bem nos treinos e brigar pela vitória. O equilíbrio é algo que é bastante comum em uma categoria de alto nível como é a Stock Car. Aqui cada detalhe pode fazer a diferença e estou apenas um ponto atrás do líder, então um dos objetivos deste final de semana é voltar à liderança”, comentou Gabriel Casagrande.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e mídias do Estadão e do site da Revista Capital Econômico. No sábado, o SporTV também exibirá o classificatório.