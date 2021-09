Etapa dupla da Stock Car em Goiânia: entenda como funcionam as corridas

Neste final de semana, 18 e 19 de setembro, acontecem as etapas 8 e 9 da Stock Car 2021, na cidade de Goiânia (GO). Com quatro corridas em dois dias, a etapa dupla terá dois circuitos diferentes na mesma pista, o Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Neste sábado, acontecem as duas corridas da 8ª etapa no circuito misto do autódromo, os tradicionais 3.835 metros da pista. A classificação acontece às 11h, com a Corrida 1 às 13h40 e a Corrida 2 às 14h18.

Leia Também Perto de completar 300 provas na Stock Car, Cacá Bueno relembra momentos marcantes da carreira

Já no domingo, as corridas 1 e 2 da 9ª etapa acontecem no circuito externo do autódromo internacional de Goiânia, no traçado oval de 2.695 metros. A definição do grid de largada acontece às 10h30, enquanto os pilotos competem às 13h10 e 13h48.

“A prova no anel externo de Curitiba teve uma quantidade incrível de ultrapassagens e 28 carros em menos de meio segundo no classificatório. Isso chamou a atenção do público e refletiu nos índices de audiência da TV. Nunca a Stock Car foi tão competitiva. Vamos repetir a fórmula em Goiânia e novamente teremos um super espetáculo”, comentou Fernando Julianelli, atual diretor-executivo da Stock Car, sobre a decisão de fazer a corrida da 9ª etapa no anel externo.

Cada etapa da Stock Car 2021 é formada por uma corrida de 25 minutos e outra de 20, sem os carros pararem no grid e com um intervalo apenas para uma volta de realinhamento entre as corridas 1 e 2.

O grid de largada para a corrida 2 é definido pelas posições da corrida 1, apenas com os 10 primeiros colocados trocando posições durante a volta de realinhamento antes do início da segunda disputa.

Atrações especiais em Goiânia

Dentre os pilotos que correrão em Goiânia, estão nomes conhecidos dos fãs brasileiros de automobilismo, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Rubinho, inclusive, é o maior campeão do circuito goiano em atividade, com 5 vitórias. No campeonato, Barrichello está na 5ª posição, com 167 pontos, enquanto Massa está apenas em 20º, somando 66 pontos.

Outra atração da etapa dupla é a marca que poderá ser atingida pelo pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, que está prestes a completar 300 provas pela categoria. A marca significativa só foi alcançada pela lenda, Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da competição.

Todas as corridas do final de semana, e das últimas etapas da temporada da Stock Car, terão cobertura e transmissão do Estadão pelo Youtube e no site do jornal.

Acompanhe ao vivo as corridas da 8ª e 9ª etapa da Stock Car 2021:

Diego Nunes faz o melhor tempo no treino livre

O paulista Diego Nunes fez o melhor tempo do treino livre da sexta-feira (17) que abriu as atividades da Stock Car Pro Series em Goiânia (GO). O piloto da equipe Blau Motorsport ponteou a folha de tempos do dia, ao marcar na melhor das suas 13 voltas o tempo de 1min27s446, com um Chevrolet Cruze Stock Car.

“O nosso carro começou rápido logo de cara, que é o que a gente esperava”, disse Diego. “Estamos com um acerto um pouco mais agressivo, para ver se a gente melhora o que tínhamos na primeira etapa do ano aqui em Goiânia. A gente sentiu que o carro estava bem já no shakedown. Ele se comportou muito bem com os pneus usados. Importante que o nosso melhor tempo não foi com pneus novos, então é um bom indicativo. Vamos tentar trazer essa pole para a equipe amanhã”, completou Nunes.

Melhor piloto do dia, Diego Nunes é o 11º colocado na classificação do campeonato. Entre os principais postulantes ao título, o melhor foi Gabriel Casagrande (Cruze), piloto que é o vice-líder do campeonato, e que colocou o carro da A.Mattheis-Vogel na sexta posição. Já Daniel Serra (Cruze), líder da tabela de classificação e piloto da Eurofarma RC, ficou com o décimo tempo ao final do ensaio.

Confira a classificação do primeiro treino livre, realizado nesta sexta-feira:

1º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - 1min27s446

2º - Matías Rossi (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 1min27s549

3º - Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min27s649

4º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 1min27s719

5º - Allam Khodair (Blau Motorspot/Chevrolet Cruze) - 1min27s721

6º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - 1min27s753

7º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min27s760

8º - Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - 1min27s807

9º - Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 1min27s862

10º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 1min27s883

11º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 1min27s913

12º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - 1min27s959

13º - Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla) - 1min27s975

14º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 1min27s981

15º - Guga Lima (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze) - 1min28s016

16º - Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze) - 1min28s054

17º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 1min28s108

18º - Christian Hahn (Blau Motorsport II/Chevrolet Cruze) - 1min28s116

19º - Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Toyota Corolla) - 1min28s121

20º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - 1min28s157

21º - Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla) - 1min28s184

22º - Felipe Lapenna (Hot Car/Chevrolet Cruze) - 1min28s218

23º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 1min28s222

24º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) - 1min28s248

25º - Gaetano di Mauro (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - 1min28s298

26º - Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 1min28s340

27º - Pedro Cardoso (KTF Racing/Chevrolet Cruze) - 1min28s353

28º - Beto Monteiro (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - 1min28s378

29º - Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) - 1min28s707

30º - Raphael Teixeira (RKL Competições/Chevrolet Cruze) - 1min29s162

31º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - 1min30s418

Confira a classificação do campeonato:

1º - Daniel Serra - 238 pontos

2º - Gabriel Casagrande – 228

3º - Ricardo Zonta – 174

4º - Cesar Ramos – 171

5º - Rubens Barrichello – 166

6º - Bruno Baptista – 158

7º - Átila Abreu – 158

8º - Thiago Camilo – 148

9º - Denis Navarro – 141

10º - Ricardo Maurício – 140

11º - Diego Nunes – 138

12º - Rafael Suzuki – 135

13º - Guilherme Salas – 132

14º - Allam Khodair – 113

15º - Cacá Bueno – 110

16º - Marcos Gomes – 100

17º - Gaetano di Mauro – 88

18º - Julio Campos – 84

19º - Lucas Foresti – 67

20º - Felipe Massa – 66

21º - Matías Rossi – 59

22º - Felipe Lapenna – 55

23º - Galid Osman – 48

24º - Pedro Cardoso – 46

25º - Beto Monteiro – 46

26º - Guga Lima – 37

27º - Christian Hahn – 32

28º - Nelson Piquet Jr. – 24

29º - Tony Kanaan – 18

30º - Sergio Jimenez – 14

31º - Gustavo Frigotto – 13

32º - Tuca Antoniazi – 10

33º - Max Wilson – 0