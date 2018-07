'Eu realmente gostei daquela 1ª volta', diz Verstappen após passar 9 carros

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel protagonizaram neste domingo a disputa pela liderança do GP da China, vencido pelo piloto britânico da Mercedes. Mas o grande destaque da corrida da Fórmula 1 em Xangai foi o holandês Max Verstappen, que largou apenas na 16ª colocação, fez uma excelente prova de recuperação e terminou em terceiro.

Feliz com o desempenho, o piloto holandês da Red Bull comemorou o resultado e enalteceu, sobretudo, a sua primeira volta, em que largou bem e ultrapassou nove carros. "Acho que não fui mal", comentou. "Eu realmente gostei daquela primeira volta, onde passei nove carros. A partir dali, acho que continuamos avançando bem."

Verstappen destacou, ainda, o trabalho de equipe e festejou o desempenho de todos os integrantes da Red Bull. "Eu gostaria de fazer um grande agradecimento ao time. Estou totalmente orgulhoso de cada um de minha própria equipe", salientou. "E essa corrida foi tão real, estou muito feliz pessoalmente. Não sei como tem sido para todos, mas espero que eles estejam aproveitando tanto quanto eu."

Embora tenha festejado o resultado, o piloto holandês ponderou que nem tudo foi ideal neste domingo. "Não acho que foi tudo perfeito na corrida, especialmente com a temperatura fria (dos pneus), mas essa pista tem muito a ensinar e eu aprendi ainda mais", disse.

Com o bom resultado deste domingo, Verstappen alcançou os 25 pontos e subiu para a terceira posição na classificação do Mundial de Pilotos, ultrapassando os finlandeses Valtteri Bottas, da Mercedes, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, mas atrás de Vettel e Hamilton, empatados com 43 pontos.