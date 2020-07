Ex-Paris Saint-Germain e Arsenal, Unai Emery é o novo treinador do Villarreal

O técnico espanhol Unai Emery é o novo treinador do Villarreal, clube que terminou o Campeonato Espanhol na quinta colocação e se classificou à próxima edição da Liga Europa. De acordo com o clube, que anunciou a contratação em seu site oficial e nas redes sociais, o acordo é por três temporadas. Ele substitui Javier Calleja, que esteve um ano e meio no comando.

"O Villarreal CF alcançou um acordo com Unai Emery para que o técnico dirija o time durante as próximas três temporadas", publicou o clube espanhol em um comunicado oficial. "Unai Emery é um treinador renomado com grande experiência no futebol internacional", completou.

O técnico, nascido na região do País Basco, já vinha negociando com o Villarreal há alguns dias. Sua apresentação oficial será nesta segunda-feira e o trabalho começará no início de agosto, quando o elenco voltará de um período de folga após a conclusão do Campeonato Espanhol.

Emery, de 48 anos, estava desempregado desde novembro do ano passado, quando foi demitido do Arsenal, e regressa assim ao futebol da Espanha, onde já comandou Sevilha, Valencia, Almeria e Llorca. No seu currículo tem também passagens pelo Paris Saint-Germain, já com o brasileiro Neymar no elenco, e pelo Spartak Moscou, da Rússia.

Durante a sua carreira como técnico, Emery, que nas últimas semanas chegou a ser apontado pela imprensa portuguesa como novo treinador do Benfica - este assinou com o português Jorge Jesus, ex-Flamengo -, conquistou três títulos da Liga Europa (todos, de forma consecutiva, com o Sevilla), um do Campeonato Francês e dois da Copa da França.