Ex-piloto compara jovem filho de Verstappen com Senna

Hoje com apenas 16 anos, Max Verstappen vem sendo preparado para fazer a sua estreia na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso, quando se tornará o mais jovem piloto a competir na principal categoria do automobilismo mundial. A situação provoca grande expectativa e Helmut Marko, consultor da Red Bull, equipe parceira da Toro Rosso, tratou de aumentá-la ao comparar Verstappen com Ayrton Senna, além de minimizar a sua precocidade.

"O mais provável é Ayrton Senna. E, nesse caso, você não deve olhar para a sua idade. Ele tem falado com pessoas que são especialistas quando se trata de desenvolvimento de jovens e todos eles dizem que sua cabeça é como a de alguém com 22 anos, e não 16. Em relação às suas habilidades atrás do volante, ele já corre desde que tinha quatro anos. Por isso, esperamos que ele seja competitivo desde a primeira corrida. Nós não estamos jogando na loteria, nós sabemos o que estamos fazendo", disse, em entrevista ao site da Fórmula 1.

Marko explicou como vem sendo o processo de adaptação de Verstappen. De acordo com o dirigente, o holandês vem trabalhando em simuladores e também participará de sessões de treinos livres nas sextas-feiras para que não sinta tanto o peso da estreia na Fórmula 1 em 2015.

"Como eu disse: mentalmente ele passou dos 20 anos. E sim, nós trabalhamos com ele intensamente. Ele fará alguns treinos de sexta-feira. Não muito tempo atrás ele fez um teste de 400km na Itália, está no simulador sempre que possível e está trabalhando em seu físico e o lado psicológico com os maiores especialistas", afirmou Marko, garantindo que a o jovem piloto está recebendo os ensinamentos necessários.

Filho do ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, Max completará 17 anos em 30 de setembro. Na Toro Rosso, ele vai substituir o francês Jean-Eric Vergne e formará dupla com o russo Daniil Kvyat, hoje o titular de menor idade na categoria, com 20 anos.

Ao correr pela Toro Rosso em 2015, Verstappen irá quebrar o recorde do espanhol Jaime Alguersuari, que se tornou o mais jovem a disputar uma corrida da Fórmula 1 ao participar do GP da Hungria de 2009, também pela Toro Rosso, então com 19 anos e 125 dias de vida.