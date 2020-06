Ex-piloto da Fórmula 1, Alessandro Zanardi sofre acidente e está em estado grave

O italiano Alessandro Zanardi sofreu um acidente quando participava de uma competição em Pienza, na província de Siena, e seu estado de saúde é grave. O ex-piloto de Fórmula 1 precisou ser levado de helicóptero para um hospital após ser atingido por um veículo de grande porte.

Zanardi competia em uma etapa do revezamento do Objetivo Tricolor, uma competição que reúne atletas paralímpicos em bicicletas de mão, bicicletas ou cadeiras de rodas. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia entre Pienza e San Quirico d’Orci.

As primeiras informações da imprensa italiana são de que Zanardi teria perdido o controle da sua bicicleta de mão em uma descida, numa curva, indo para a pista oposta. Na contramão, ele se chocou com um caminhão.

Após receber o primeiro atendimento no local, Zanardi foi transferido para o hospital Le Scotte di Siena. Há a suspeita de que ele teria sofrido múltiplos traumas.

Zanardi, duas vezes campeão na Cart, soma quatro medalhas de ouro paralímpicas. Ele competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994, depois indo para o automobilismo norte-americano, onde foi campeão na Cart em 1997 e 1998, regressando no ano seguinte para a F-1. Em 2001, um grave acidente em corrida da Cart na Alemanha o fez perder as duas pernas. O italiano ainda seguiria envolvido no automobilismo, mas aos poucos passou a se concentrar no esporte paralímpico. E faturou dois ouros em Londres-2012 e outros dois no Rio-2016. Nesse momento, se preparava para disputar, em novembro, prova do Campeonato Italiano de GT, pela BMW.