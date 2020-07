Ex-piloto da Fórmula 1 destrói McLaren Senna avaliada em mais de R$ 8 milhões

O ex-piloto de Fórmula 1, Adrian Sutil, sofreu um acidente de carro em Mônaco. O piloto alemão chocou seu carro em um poste, mas o que chama mais atenção na história é que não era um veículo qualquer. Ele diria um McLaren Senna LM, que foi feito em edição limitada de apenas 20 exemplares.

O carro é uma versão adaptada para as ruas, conta com 800 cavalos e tem valor estimado na casa dos R$ 8,3 milhões.Sutil, hoje com 37 anos, foi piloto na Fórmula 1 entre 2006 e 2014, mas não deixou saudades.

Ele nunca conquistou um pódio e teve passagem bem discreta pela principal categoria do automobilismo. Um fato curioso é que em 2012 ele chegou a ser afastado da F-1 por problemas judiciais. Ele brigou com um sócio da Renault e teria usado uma garrafa quebrada na confusão.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a frente do carro totalmente destruída. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de Sutil e o que teria acontecido para ele sofrer o acidente. Entretanto, ele apareceu sentado em uma mureta logo após o acidente.