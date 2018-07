Ex-rei da Espanha afirma que Alonso irá para a McLaren

O destino do piloto Fernando Alonso na Fórmula 1 deve mesmo ser a McLaren. Em entrevista a um canal de televisão espanhol o rei da Espanha entre 1975 e 2014, Juan Carlos I, disse ter ouvido do bicampeão mundial a confirmação para qual equipe deve dirigir no ano que vem, já que está de saída da Ferrari depois de cinco temporadas.

"Eu queria apoiar Fernando na última corrida dele (pela Ferrari). Estivemos juntos e ele me disse que vai para a McLaren e está muito feliz", contou. Questionado sobre a entrevista de Juan Carlos, o piloto desconversou. "Não posso discordar do rei, ele está sempre certo", disse.

Apesar das especulações, ainda não houve um posicionamento oficial nem da equipe inglesa e nem do piloto. A McLaren prometeu que irá anunciar a sua dupla apenas em dezembro e a principal dúvida é sobre Jenson Button. O experiente piloto pode deixar a Fórmula 1 e se juntar ao australiano Mark Webber no Mundial de Endurance.

A Ferrari vai contar no próximo ano com o finlandês Kimi Raikkonen e o alemão Sebastian Vettel, que fez neste domingo, no GP de Abu Dabi, a despedida pela Red Bull. Caso retorne para a McLaren, será a segunda passagem de Alonso pela equipe inglesa. Em 2007, o espanhol terminou a temporada na terceira colocação.