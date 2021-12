F-1 acabou nos anos 90? Saudosistas estão cada vez mais errados

Eu não vi Senna. Talvez por isso, para mim, seja tão fácil dizer que essa história da Fórmula 1 ‘ter acabado nos anos 1990’ é pura balela.

Uma das primeiras memórias que tenho da F-1 é ver meu pai assistindo às corridas aos domingos de manhã. Isso já nos anos 2000. Não muito empolgado, ele acompanhava as provas e torcia timidamente para o colombiano Juan Pablo Montoya, que pilotou em equipes como Williams e McLaren.

Eram tempos difíceis para os pilotos brasileiros, entre os vices de Barrichello em 2002 e 2004 e a ascensão de Massa, até seu também traumático vice em 2008. Meu pai gostava de Montoya, talvez pelo simples fato de ser sul-americano.

Já no início da última década, os brasileiros pareciam ainda mais desiludidos com a Fórmula 1. Nossa bandeira virou coadjuvante na categoria, até desaparecer de vez em 2018.

Mas pouco importa a bandeira que cada um carrega nas costas quando Lewis Hamilton, um cidadão do mundo, lenda do automobilismo e defensor de causas importantes, se opõe a um jovem com pilotagem arrojada, e agora campeão mundial, chamado Max Verstappen.

E quando o campeonato se decide na última volta, como aconteceu, para a infelicidade brasileira, em 2008, aí não tem quem não prenda a respiração até saber quem cruzou a linha de chegada na frente. Lewis e Max já são os Senna e Prost da minha geração. E até mesmo o próprio Prost elogiou a rivalidade entre os dois.

“Quando eu vi a corrida no domingo [GP da Arábia Saudita], queria deixar uma mensagem de que, com Ayrton [Senna], eu diria: ‘Veja, Ayrton, éramos apenas uns meninos comparado a isso’. Porque é uma coisa absolutamente incrível o que está acontecendo”, afirmou o francês tetracampeão do mundo.

Ok. Sabemos que o entretenimento esteve garantido até o fim. Os pilotos fizeram sua parte. E Nicholas Latifi, com sua batida a cinco voltas do fim do Grande Prêmio de Yas Marina, em Abu Dabi, colaborou.

Mas outros fatores talvez ajudem a explicar como a F-1 mantém e amplia seu público. No Brasil e em outros países.

O primeiro fator é a própria internacionalização do esporte. Quantas crianças brasileiras não crescem hoje em dia torcendo por clubes europeus? Assistindo à Champions League para o ver o Barcelona, o PSG, o Real Madrid ou o Manchester United? Não é difícil se identificar com o britânico Hamilton ou o holandês Verstappen e torcer por um deles.

Outro componente importante é a adaptação da Fórmula 1 aos novos contextos de mídia. Dos games ao streaming, a categoria está presente.

‘Drive to Survive’, série documental da Netflix que vai ganhar sua 4ª temporada em 2022, é um dos melhores produtos behind the scenes que o universo esportivo tem à disposição hoje. E seus episódios trouxeram uma série de novos fãs à categoria, especialmente em mercados onde a F-1 busca se estabelecer, como os Estados Unidos.

Uma pesquisa da Nielsen mostrou que, após a estreia de ‘Drive to Survive’ na Netflix, a audiência das provas de F-1 cresceu 77% entre pessoas de 16 a 35 anos. Bingo! É justamente o público-alvo que a categoria busca alcançar para se manter relevante.

É interessante notar ainda, em novo levantamento publicado em outubro deste ano, que a participação do público feminino da categoria cresceu de 10% para 18,3% nos últimos quatro anos. Clique aqui para ver a pesquisa completa da Motorsport (em Inglês).

Em 2020, apesar do cancelamento de provas por conta da pandemia, e de um campeonato decidido com tranquilidade por Lewis Hamilton, a Fórmula 1 teve em média 87,4 milhões de espectadores por prova. Neste ano, os números ainda não estão consolidados, mas a disputa cinematográfica entre Verstappen e Hamilton deve garantir a maior audiência da história.

Por aqui, já estamos esfregando as mãos pelo episódio sobre o GP de Abu Dabi da série documental.

Os dados também mostram como as redes sociais, em especial o Twitter, se tornaram importantes vitrines para a Fórmula 1. Quem usa a ‘rede do passarinho’ aqui no Brasil sabe: basta uma corrida no domingo de manhã, para que a lista de assuntos mais comentados do site (os trending topics) estejam tomados de termos relacionados à Fórmula 1.

Durante a manhã deste domingo, com a incrível disputa Max-Lewis, simplesmente 28 das 30 expressões mais publicadas no Twitter eram sobre a F-1. Termos como Michael Masi, diretor de corridas da FIA, ou ‘NA ÚLTIMA VOLTA’, para se referir ao desfecho eletrizante da prova.

Mas nada disso seria tão efetivo se os próprios pilotos não estivessem inseridos na lógica das novas mídias. E é natural que estejam. A média de idade dos competidores em 2021 foi de 28 anos, ainda que nomes como Fernando Alonso (40) e Kimi Raikkönen (42) puxassem o índice para cima.

Em geral, eles chegam cada vez mais jovens e, claro, completamente integrados à estratégia digital da F-1. Charles Leclerc, da Ferrari, por exemplo, é um fenômeno da Twitch, plataforma de transmissões ao vivo.

Os pilotos se tornaram verdadeiras estrelas. Como esquecer a recepção que eles tiveram aqui no Brasil durante o Grande Prêmio de Interlagos? Leclerc, Norris e Russsell, por exemplo, foram abordados por diversas e diversos fãs, especialmente jovens, a la ‘artistas internacionais’, com muitos gritos, fotos e autógrafos.

Mas nada disso seria possível sem a figura de Lewis Hamilton.

Ainda assombra que o britânico seja o único negro da história de 72 anos da categoria mais importante do automobilismo. Mas o que ele já fez dentro e fora da pista foi fundamental para a estratégia da F-1 de atrair mais atenção para si.

Milhões de pessoas, que antes não se viam representadas na modalidade, passaram a enxergar um ícone dentro do cockpit. Um piloto que entendeu sua grandeza de heptacampeão do mundo e se tornou também símbolo de lutas contra o racismo, a discriminação sexual e por causas ambientais.

A F-1, num tom menos inflamado que o de Hamilton, adotou o slogan #WeRaceAsOne (Nós corremos como um só), além de discursos e práticas mais voltadas à sustentabilidade e à diversidade. Ainda que a realização de provas em países como a Arábia Saudita, onde Hamilton usou um capacete em defesa da comunidade LGBT, seja um contrassenso à tentativa de buscar um ambiente mais diverso na categoria.

Toda essa mudança na Fórmula 1, dos ótimos gráficos nas transmissões de TV à expansão para países estratégicos, ocorreu especialmente após a venda da categoria para o grupo norte-americano Liberty Media Corporation, em setembro de 2016, em uma negociação avaliada em US$ 8,5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões à época).

Foi o passo fundamental que garantiu a entrada da F-1 no século 21.

Aqui no Brasil, após falta de acordo entre Liberty e Globo, as corridas foram parar na Band neste ano. Com profissionais que eram da emissora carioca e mais tempo para as provas, treinos e análises dos comentaristas, o nível da transmissão subiu. Quem é fã de Fórmula 1 se sentiu à vontade com o novo canal, que segue com os direitos de exibição para a próxima temporada.

A audiência também não decepcionou. A F-1 se tornou um dos maiores ibopes da Band, que chegou a bater a própria Globo com o GP do Brasil e também no GP final da temporada, nos Emirados Árabes Unidos.

Para desespero dos saudosistas, a velha Fórmula 1 está viva e vivendo.

Meu pai, com mais de meio século de vida, que via a categoria pouco empolgado há 20 anos, neste último domingo não desgrudou da frente da TV. A vitória de Max Verstappen, na última volta, com roteiro digno de Oscar e algumas controvérsias, foi a cereja do bolo em uma das melhores temporadas já vistas. Que em 2022 eles continuem nos brindando com uma bela disputa.

*João Abel é editor do Drops, no Instagram do Estadão, autor de ‘Bicha’ e coautor de ‘O Contra-Ataque’.