F-1 antecipa GP da Alemanha e reserva data para 2013 ter 20 provas

ISTAMBUL - O Conselho da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se reuniu nesta quarta-feira, em Istambul, na Turquia, onde anunciou que abriu espaço para que a temporada de 2013 da Fórmula 1 passe a contar com 20 provas, e não 19, como anunciado anteriormente na divulgação do calendário provisório do próximo ano. Para que isso seja possível, a entidade antecipou o GP da Alemanha do dia 14 de julho para o dia 7 do mesmo mês. O dia 21 ficou reservado para "outro evento europeu da F1", que ficará sujeito à aprovação para ser confirmado.

A abertura de espaço no calendário para a realização de uma 20.ª prova acontece depois o GP da América, em New Jersey, nos Estados Unidos, ter sido oficialmente adiado, no mês passado, de 2013 para 2014. A prova estava agendada para 16 de junho, mas acabou sendo descartada principalmente por causa de razões financeiras, segundo informou Bernie Ecclestone, chefe da F1.

Desta forma, o calendário de 2013 havia sido confirmado com 19 corridas, mas um novo GP, a ser definido em solo europeu, deverá deixar a temporada com 20 provas. A cidade de Istambul, palco da reunião do Conselho da FIA nesta quarta, aparece como candidata a preencher o espaço que ficou em branco no calendário da F1, depois de o GP da Turquia ter ficado de fora do calendário deste ano da categoria. Ecclestone, inclusive, já estaria negociando o retorno da prova turca no próximo ano.

OUTRAS MUDANÇAS

O Conselho Mundial da FIA também anunciou outras mudanças em algumas regras e ajustes técnicos para a temporada de 2013 da F1. Entre as principais, destaque para a regulamentação do uso do DRS, a asa móvel, que só será permitido durante os treinos livres nos mesmos lugares pré-determinados pela FIA para a corrida e para as sessões de classificação.

A entidade também aprovou um pequeno acréscimo no peso mínimo dos carros, em medida que visa compensar o aumento do peso dos pneus para o próximo ano. No que compete ao fator aerodinâmico dos carros, a FIA informou que promoverá testes mais rigorosos de deflexão das asas dianteiras, assim como pequenas mudanças na estrutura dos bicos dos monopostos.

Outra mudança relevante anunciada pela FIA nesta quarta foi a eliminação do subsídio da "força maior", que é quando um carro para de forma deliberada na pista durante um treino de classificação para o grid com o objetivo de não consumir o mínimo de 1 litro que precisa ter no tanque para posterior amostragem obrigatória para análise.

Por causa deste tipo de parada, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton foram punidos, respectivamente, nos treinos de classificação dos GPs de Abu Dabi e da Espanha e foram obrigados a largar do fim do grid. Agora, a FIA determinará o quanto de combustível o carro teria usado para voltar aos boxes e adicioná-lo ao mínimo da amostra de 1 litro.

Confira como ficou o novo calendário provisório de 2013 da Fórmula 1:

17 de março - GP da Austrália (Melbourne)

24 de março - GP da Malásia (Sepang)

14 de abril - GP da China (Xangai)

21 de abril - GP do Bahrein (Sakhir)

12 de maio - GP da Espanha (Barcelona)

26 de maio - GP de Mônaco (Montecarlo)

9 de junho - GP do Canadá (Montreal)

30 de junho - GP da Inglaterra (Silverstone)

7 de julho - GP da Alemanha (Nurburgring)

21 de julho - prova a ser definida em solo europeu

28 de julho - GP da Hungria (Hungaroring)

25 de agosto - GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

8 de setembro - GP da Itália (Monza)

22 de setembro - GP de Cingapura (Marina Bay)

6 de outubro - GP da Coreia (Yeongam)

13 de outubro - GP do Japão (Suzuka)

27 de outubro - GP da Índia (Nova Délhi)

3 de novembro - GP de Abu Dabi (Yas Marina)

17 de novembro - GP dos Estados Unidos (Austin)

24 de novembro - GP do Brasil (Interlagos)